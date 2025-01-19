https://ria.ru/20250119/venesuela-1994427946.html

Глава МИД Венесуэлы поблагодарил Лаврова за осуждение политики США

Глава МИД Венесуэлы поблагодарил Лаврова за осуждение политики США - РИА Новости, 19.01.2025

Глава МИД Венесуэлы поблагодарил Лаврова за осуждение политики США

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль в своем Telegram-канале выразил признательность главе российского МИД Сергею Лаврову за выступление против... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T05:22:00+03:00

2025-01-19T05:22:00+03:00

2025-01-19T05:22:00+03:00

в мире

венесуэла

белоруссия

сша

сергей лавров

светлана тихановская

николас мадуро

совет европы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974773465_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f9780b3aeb23766665e6e00c66665e7.jpg

МЕХИКО, 19 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль в своем Telegram-канале выразил признательность главе российского МИД Сергею Лаврову за выступление против колонизаторской позиции США в ходе его недавней пресс-конференции. "От имени президента Николаса Мадуро выражаем искреннюю признательность министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову за его твердое и решительное послание против колонизаторской позиции Соединенных Штатов и их союзников. В своем заявлении он подчеркивает неприемлемость навязывания марионеточных президентов в странах, которые отстаивают суверенные и антиимпериалистические проекты", - написал Хиль. Хиль сопроводил свое сообщение фрагментом пресс-конференции с российским министром, который комментирует притязания на власть экс-кандидата в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса и кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, провозгласивших себя лидерами этих стран. "Запад в принципе одурманен своим величием, как он считает, своей безнаказанностью, своим самоприсвоенным правом вершить судьбы всех народов мира, это проявляется не только в Латинской Америке, не только в Венесуэле. Не только Гуайдо (Хуан, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой Венесуэлы в 2018 году - ред.), не только господин Гонсалес - Светлана Тихановская провозглашена странами, как законный представитель Белоруссии. По крайней мере, под такой шапкой ее принимают в Совете Европы, в каких-то других западноцентричных организациях. Это, конечно, самомнение, отношение презрения ко всему остальному миру", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20250119/venesuela-1994419955.html

https://ria.ru/20250110/venesuela-1993193127.html

венесуэла

белоруссия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венесуэла, белоруссия, сша, сергей лавров, светлана тихановская, николас мадуро, совет европы