Глава МИД Венесуэлы поблагодарил Лаврова за осуждение политики США
Глава МИД Венесуэлы Хиль: Лавров выступил против колонизаторской позиции США
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Боливарианской Республики Венесуэла Иван Хиль во время встречи на полях Генеральной ассамблеи ООН
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Боливарианской Республики Венесуэла Иван Хиль во время встречи на полях Генеральной ассамблеи ООН. Архивное фото
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МЕХИКО, 19 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль в своем Telegram-канале выразил признательность главе российского МИД Сергею Лаврову за выступление против колонизаторской позиции США в ходе его недавней пресс-конференции.
"От имени президента Николаса Мадуро выражаем искреннюю признательность министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову за его твердое и решительное послание против колонизаторской позиции Соединенных Штатов и их союзников. В своем заявлении он подчеркивает неприемлемость навязывания марионеточных президентов в странах, которые отстаивают суверенные и антиимпериалистические проекты", - написал Хиль.
Хиль сопроводил свое сообщение фрагментом пресс-конференции с российским министром, который комментирует притязания на власть экс-кандидата в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса и кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, провозгласивших себя лидерами этих стран.
"Запад в принципе одурманен своим величием, как он считает, своей безнаказанностью, своим самоприсвоенным правом вершить судьбы всех народов мира, это проявляется не только в Латинской Америке, не только в Венесуэле. Не только Гуайдо (Хуан, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой Венесуэлы в 2018 году - ред.), не только господин Гонсалес - Светлана Тихановская провозглашена странами, как законный представитель Белоруссии. По крайней мере, под такой шапкой ее принимают в Совете Европы, в каких-то других западноцентричных организациях. Это, конечно, самомнение, отношение презрения ко всему остальному миру", - сказал Лавров.