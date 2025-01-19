https://ria.ru/20250119/tsakhal-1994499944.html

Красный Крест подтвердил передачу заложниц ХАМАС, заявили в Израиле

Красный Крест подтвердил передачу заложниц ХАМАС, заявили в Израиле - РИА Новости, 19.01.2025

Красный Крест подтвердил передачу заложниц ХАМАС, заявили в Израиле

Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил, что палестинское движение ХАМАС передало им трех заложниц, на данный момент они направляются к... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T18:19:00+03:00

2025-01-19T18:19:00+03:00

2025-01-19T19:44:00+03:00

в мире

израиль

хамас

красный крест

международный комитет красного креста (мккк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994508558_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93018bcfe8e53c7638cd6a6432a833fe.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил, что палестинское движение ХАМАС передало им трех заложниц, на данный момент они направляются к израильским военным, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале."Красный Крест сообщил, что трое израильских заложниц были переданы им, они направляются к силам ЦАХАЛ и агентства безопасности Израиля в секторе Газа", - говорится в сообщении армии.Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что решили в воскресенье освободить трех заложников в рамках сделки с Израилем. ХАМАС подтвердило, что передало посредникам имена трех израильских заложниц, которых оно освободит.Государственная информационная служба Египта сообщила, что Израиль освободит в воскресенье 90 палестинских женщин-заключенных в обмен на освобождение палестинским движением ХАМАС трех израильских заложниц.Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250119/gaza-1994497214.html

https://ria.ru/20250119/tsakhal-1994491181.html

https://ria.ru/20250119/izrail-1994455742.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хамас, красный крест, международный комитет красного креста (мккк)