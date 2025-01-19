Красный Крест подтвердил передачу заложниц ХАМАС, заявили в Израиле
ЦАХАЛ: Красный Крест подтвердил передачу трех освобожденных заложниц ХАМАС
© Getty Images / Anadolu/Ayman AlhesiПалестинское движение ХАМАС передало Красному Кресту трех израильских заложниц. 19 января 2025
© Getty Images / Anadolu/Ayman Alhesi
Палестинское движение ХАМАС передало Красному Кресту трех израильских заложниц. 19 января 2025
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил, что палестинское движение ХАМАС передало им трех заложниц, на данный момент они направляются к израильским военным, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
"Красный Крест сообщил, что трое израильских заложниц были переданы им, они направляются к силам ЦАХАЛ и агентства безопасности Израиля в секторе Газа", - говорится в сообщении армии.
Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что решили в воскресенье освободить трех заложников в рамках сделки с Израилем. ХАМАС подтвердило, что передало посредникам имена трех израильских заложниц, которых оно освободит.
Государственная информационная служба Египта сообщила, что Израиль освободит в воскресенье 90 палестинских женщин-заключенных в обмен на освобождение палестинским движением ХАМАС трех израильских заложниц.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.