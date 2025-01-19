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ЦАХАЛ усилила оборону в рамках подготовки к освобождению заключенных ХАМАС

ЦАХАЛ усилила оборону в рамках подготовки к освобождению заключенных ХАМАС - РИА Новости, 19.01.2025

ЦАХАЛ усилила оборону в рамках подготовки к освобождению заключенных ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что усиливает оборону и продолжает "контртеррористическую деятельность" на Западном берегу в рамках подготовки к... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T17:07:00+03:00

2025-01-19T17:07:00+03:00

2025-01-19T17:23:00+03:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что усиливает оборону и продолжает "контртеррористическую деятельность" на Западном берегу в рамках подготовки к освобождению палестинских заключенных. Портал Ynet сообщил ранее, что управление тюрем Израиля получило список из 90 имен палестинских заключенных, которых Израиль должен освободить в рамках первого этапа сделки по Газе. "Войска ЦАХАЛ в Центральном командовании усиливают оборонительные операции и продолжают контртеррористическую деятельность в Иудее и Самарии в рамках подготовки к освобождению палестинских заключенных", - сообщает армия в своем Telegram-канале. Как отмечается, войска будут размещены на ключевых маршрутах, где будут установлены дополнительные блокпосты для подавления "террористической деятельности и насильственных беспорядков". Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после получения от палестинского движения ХАМАС списка освобождаемых заложников сообщила, что прекращение огня в секторе Газа вступает в силу в 11.15 (12.15 мск) в воскресенье. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250119/khamas-1994471252.html

https://ria.ru/20250118/gaza-1994364196.html

https://ria.ru/20250118/sdelka-1994325776.html

https://ria.ru/20250117/putin-1994251301.html

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в мире, израиль, катар, египет, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году