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ЦАХАЛ усилила оборону в рамках подготовки к освобождению заключенных ХАМАС - РИА Новости, 19.01.2025
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17:07 19.01.2025 (обновлено: 17:23 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/tsakhal-1994491181.html
ЦАХАЛ усилила оборону в рамках подготовки к освобождению заключенных ХАМАС
ЦАХАЛ усилила оборону в рамках подготовки к освобождению заключенных ХАМАС - РИА Новости, 19.01.2025
ЦАХАЛ усилила оборону в рамках подготовки к освобождению заключенных ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что усиливает оборону и продолжает "контртеррористическую деятельность" на Западном берегу в рамках подготовки к... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T17:07:00+03:00
2025-01-19T17:23:00+03:00
в мире
израиль
катар
египет
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что усиливает оборону и продолжает "контртеррористическую деятельность" на Западном берегу в рамках подготовки к освобождению палестинских заключенных. Портал Ynet сообщил ранее, что управление тюрем Израиля получило список из 90 имен палестинских заключенных, которых Израиль должен освободить в рамках первого этапа сделки по Газе. "Войска ЦАХАЛ в Центральном командовании усиливают оборонительные операции и продолжают контртеррористическую деятельность в Иудее и Самарии в рамках подготовки к освобождению палестинских заключенных", - сообщает армия в своем Telegram-канале. Как отмечается, войска будут размещены на ключевых маршрутах, где будут установлены дополнительные блокпосты для подавления "террористической деятельности и насильственных беспорядков". Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после получения от палестинского движения ХАМАС списка освобождаемых заложников сообщила, что прекращение огня в секторе Газа вступает в силу в 11.15 (12.15 мск) в воскресенье. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250119/khamas-1994471252.html
https://ria.ru/20250118/gaza-1994364196.html
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в мире, израиль, катар, египет, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Катар, Египет, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ЦАХАЛ усилила оборону в рамках подготовки к освобождению заключенных ХАМАС

ЦАХАЛ усилила оборону на Западном берегу перед освобождением заключенных ХАМАС

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что усиливает оборону и продолжает "контртеррористическую деятельность" на Западном берегу в рамках подготовки к освобождению палестинских заключенных.
Портал Ynet сообщил ранее, что управление тюрем Израиля получило список из 90 имен палестинских заключенных, которых Израиль должен освободить в рамках первого этапа сделки по Газе.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
ХАМАС будет освобождать заложников еженедельно, сообщили СМИ
Вчера, 14:12
"Войска ЦАХАЛ в Центральном командовании усиливают оборонительные операции и продолжают контртеррористическую деятельность в Иудее и Самарии в рамках подготовки к освобождению палестинских заключенных", - сообщает армия в своем Telegram-канале.
Как отмечается, войска будут размещены на ключевых маршрутах, где будут установлены дополнительные блокпосты для подавления "террористической деятельности и насильственных беспорядков".
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Экс-депутат ЕП прокомментировал соглашение Израиля и Хамаса по Газе
18 января, 13:39
Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после получения от палестинского движения ХАМАС списка освобождаемых заложников сообщила, что прекращение огня в секторе Газа вступает в силу в 11.15 (12.15 мск) в воскресенье.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Итамар Бен-Гвир - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
В Израиле назвали имена министров, голосовавших против сделки с ХАМАС
18 января, 03:49
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Путин надеется, что соглашение Израиля и ХАМАС поспособствует стабилизации
17 января, 17:46
 
В миреИзраильКатарЕгипетБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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