Трамп прибыл в Вашингтон
CBS News: Трамп прибыл в Вашингтон, где пройдет церемония его инаугурации
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Вашингтон, где 20 января пройдет церемония его инаугурации, сообщает телеканал CBS News.
По данным телеканала, политик отправился в столицу Штатов со своей женой Меланией и младшим сыном Бэрроном.
"Трамп приехал в Вашингтон в субботу, чтобы дать начало мероприятиям, посвященным его инаугурации", - отмечает телеканал.
Согласно CBS News, самолет политика приземлился в вашингтонском аэропорту имени Даллеса в субботу вечером, после чего он отправился с семьей в свой гольф-клуб. Там прошел торжественный ужин и запуск салюта. Отмечается, что в субботу вечером избранный вице-президент Джей Ди Вэнс участвовал в другом мероприятии, посвященном инаугурации, в Национальной галерее искусств в Вашингтоне.
Телеканал добавляет, что в воскресенье Трамп должен участвовать в церемонии возложения венков на Арлингтонском национальном кладбище. После этого он направится на демонстрацию на спортивную арену Capital One.
В воскресенье Трамп, как ожидается, проведет демонстрацию в свою поддержку. Мероприятие состоится на площадке спортивной арены Capital One в центре американской столицы. Там также запланированы выступления миллиардера Илона Маска и музыкантов.
Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
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