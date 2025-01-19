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Трамп прибыл в Вашингтон - РИА Новости, 19.01.2025
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08:44 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/trump-1994437188.html
Трамп прибыл в Вашингтон
Трамп прибыл в Вашингтон - РИА Новости, 19.01.2025
Трамп прибыл в Вашингтон
Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Вашингтон, где 20 января пройдет церемония его инаугурации, сообщает телеканал CBS News. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T08:44:00+03:00
2025-01-19T08:44:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Вашингтон, где 20 января пройдет церемония его инаугурации, сообщает телеканал CBS News. По данным телеканала, политик отправился в столицу Штатов со своей женой Меланией и младшим сыном Бэрроном. "Трамп приехал в Вашингтон в субботу, чтобы дать начало мероприятиям, посвященным его инаугурации", - отмечает телеканал. Согласно CBS News, самолет политика приземлился в вашингтонском аэропорту имени Даллеса в субботу вечером, после чего он отправился с семьей в свой гольф-клуб. Там прошел торжественный ужин и запуск салюта. Отмечается, что в субботу вечером избранный вице-президент Джей Ди Вэнс участвовал в другом мероприятии, посвященном инаугурации, в Национальной галерее искусств в Вашингтоне. Телеканал добавляет, что в воскресенье Трамп должен участвовать в церемонии возложения венков на Арлингтонском национальном кладбище. После этого он направится на демонстрацию на спортивную арену Capital One. В воскресенье Трамп, как ожидается, проведет демонстрацию в свою поддержку. Мероприятие состоится на площадке спортивной арены Capital One в центре американской столицы. Там также запланированы выступления миллиардера Илона Маска и музыкантов. Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
https://ria.ru/20250118/trump-1994335036.html
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, джо байден, выборы президента сша — 2024, вашингтон
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Джо Байден, Выборы президента США — 2024, Вашингтон
Трамп прибыл в Вашингтон

CBS News: Трамп прибыл в Вашингтон, где пройдет церемония его инаугурации

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Вашингтон, где 20 января пройдет церемония его инаугурации, сообщает телеканал CBS News.
По данным телеканала, политик отправился в столицу Штатов со своей женой Меланией и младшим сыном Бэрроном.
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"Трамп приехал в Вашингтон в субботу, чтобы дать начало мероприятиям, посвященным его инаугурации", - отмечает телеканал.
Согласно CBS News, самолет политика приземлился в вашингтонском аэропорту имени Даллеса в субботу вечером, после чего он отправился с семьей в свой гольф-клуб. Там прошел торжественный ужин и запуск салюта. Отмечается, что в субботу вечером избранный вице-президент Джей Ди Вэнс участвовал в другом мероприятии, посвященном инаугурации, в Национальной галерее искусств в Вашингтоне.
Телеканал добавляет, что в воскресенье Трамп должен участвовать в церемонии возложения венков на Арлингтонском национальном кладбище. После этого он направится на демонстрацию на спортивную арену Capital One.
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Вчера, 08:58
В воскресенье Трамп, как ожидается, проведет демонстрацию в свою поддержку. Мероприятие состоится на площадке спортивной арены Capital One в центре американской столицы. Там также запланированы выступления миллиардера Илона Маска и музыкантов.
Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
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