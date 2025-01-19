https://ria.ru/20250119/trump-1994437188.html

Трамп прибыл в Вашингтон

Трамп прибыл в Вашингтон - РИА Новости, 19.01.2025

Трамп прибыл в Вашингтон

Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Вашингтон, где 20 января пройдет церемония его инаугурации, сообщает телеканал CBS News. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T08:44:00+03:00

2025-01-19T08:44:00+03:00

2025-01-19T08:44:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Вашингтон, где 20 января пройдет церемония его инаугурации, сообщает телеканал CBS News. По данным телеканала, политик отправился в столицу Штатов со своей женой Меланией и младшим сыном Бэрроном. "Трамп приехал в Вашингтон в субботу, чтобы дать начало мероприятиям, посвященным его инаугурации", - отмечает телеканал. Согласно CBS News, самолет политика приземлился в вашингтонском аэропорту имени Даллеса в субботу вечером, после чего он отправился с семьей в свой гольф-клуб. Там прошел торжественный ужин и запуск салюта. Отмечается, что в субботу вечером избранный вице-президент Джей Ди Вэнс участвовал в другом мероприятии, посвященном инаугурации, в Национальной галерее искусств в Вашингтоне. Телеканал добавляет, что в воскресенье Трамп должен участвовать в церемонии возложения венков на Арлингтонском национальном кладбище. После этого он направится на демонстрацию на спортивную арену Capital One. В воскресенье Трамп, как ожидается, проведет демонстрацию в свою поддержку. Мероприятие состоится на площадке спортивной арены Capital One в центре американской столицы. Там также запланированы выступления миллиардера Илона Маска и музыкантов. Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.

https://ria.ru/20250118/trump-1994335036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, дональд трамп, илон маск, джо байден, выборы президента сша — 2024, вашингтон