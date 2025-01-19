https://ria.ru/20250119/trevoga-1994425328.html

В девяти украинских областях объявили воздушную тревогу

В девяти украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.01.2025

В девяти украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Ровненской, Хмельницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T04:13:00+03:00

2025-01-19T04:13:00+03:00

2025-01-19T04:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

россия

хмельницкий (город)

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Ровненской, Хмельницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги начал звучать с Сумской области с 02.31 мск. В Киевской области воздушная тревога началась в 04.01. В Харьковской области сигнал тревоги продолжает звучать с 20.27 18 января. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250119/kiev-1994420559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область, россия, хмельницкий (город), дмитрий песков, вооруженные силы украины