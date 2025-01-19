https://ria.ru/20250119/tiktok-1994495703.html
Советник Трампа рассказал о работе над сделкой по сохранению TikTok в США
Советник Трампа рассказал о работе над сделкой по сохранению TikTok в США - РИА Новости, 19.01.2025
Советник Трампа рассказал о работе над сделкой по сохранению TikTok в США
Окружение избранного президента США Дональда Трампа работает над сделкой по сохранению функционирования соцсети TikTok в Штатах, заявил его советник по... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T17:43:00+03:00
2025-01-19T17:43:00+03:00
2025-01-19T17:44:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Окружение избранного президента США Дональда Трампа работает над сделкой по сохранению функционирования соцсети TikTok в Штатах, заявил его советник по национальной безопасности Майк Уолц в интервью CNN. "Речь идет о том, чтобы провайдеры, технические компании и магазины приложений и другие с уверенностью понимали, что мы работаем над некоторого рода сделкой, чтобы TikTok не отключился. И я думаю, это вы увидите в ближайшие 24 часа. Президенту нужны разные варианты, чтобы сделка была законной, но и защищала нашу нацбезопасность", - сказал Уолц. По его словам, сейчас идет работа с технологическими компаниями, чтобы соцсеть снова работала и появилось время для ее сохранения и защиты американцев от иностранного вмешательства. Речь может идти о продаже соцсети или защитных механизмах, которые обеспечат сохранность данных пользователей из США, добавил он. "Мы можем обеспечить и продолжение существование TikTok в руках американской компании или обеспечив данные и алгоритмы защитой от китайского вмешательства", - сказал Уолц. Ранее пользователи соцсети TikTok в США стали получать уведомления в приложении о том, что соцсеть прекратит работу в стране 19 января. В соцсети X пользователи стали публиковать скриншоты с уведомлением из приложения TikTok. В тексте уведомления говорится, что соцсеть прекратит работу 19 января на фоне запрета деятельности в США. В прошлую пятницу Верховный суд США отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета соцсети на территории США в силу с 19 января, это следует из решения инстанции, которое есть в распоряжении РИА Новости. Компания утверждала, что запрет нарушает свободу слова в соответствии с конституцией Соединенных Штатов. При этом Дональд Трамп вступает в должность президента 20 января. Белый дом заявил, что финальное решение о судьбе китайской соцсети в США должно быть принято уже новой администрацией во главе с Трампом в связи с временными рамками вступления запрета в силу. Трамп отреагировал на решение Верховного суда и Белого дома, заявив телеканалу CNN, что сам примет решение. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.
https://ria.ru/20250119/tiktok-1994483213.html
https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, дональд трамп, tiktok
Технологии, США, Дональд Трамп, TikTok
Советник Трампа рассказал о работе над сделкой по сохранению TikTok в США
Советник по нацбезопасности Уолц: США работают над сделкой по сохранению TikTok
ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости.
Окружение избранного президента США Дональда Трампа работает над сделкой по сохранению функционирования соцсети TikTok в Штатах, заявил его советник по национальной безопасности Майк Уолц в интервью CNN
.
"Речь идет о том, чтобы провайдеры, технические компании и магазины приложений и другие с уверенностью понимали, что мы работаем над некоторого рода сделкой, чтобы TikTok не отключился. И я думаю, это вы увидите в ближайшие 24 часа. Президенту нужны разные варианты, чтобы сделка была законной, но и защищала нашу нацбезопасность", - сказал Уолц.
По его словам, сейчас идет работа с технологическими компаниями, чтобы соцсеть снова работала и появилось время для ее сохранения и защиты американцев от иностранного вмешательства. Речь может идти о продаже соцсети или защитных механизмах, которые обеспечат сохранность данных пользователей из США, добавил он. "Мы можем обеспечить и продолжение существование TikTok в руках американской компании или обеспечив данные и алгоритмы защитой от китайского вмешательства", - сказал Уолц.
Ранее пользователи соцсети TikTok в США стали получать уведомления в приложении о том, что соцсеть прекратит работу в стране 19 января. В соцсети X пользователи стали публиковать скриншоты с уведомлением из приложения TikTok. В тексте уведомления говорится, что соцсеть прекратит работу 19 января на фоне запрета деятельности в США.
В прошлую пятницу Верховный суд США отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета соцсети на территории США в силу с 19 января, это следует из решения инстанции, которое есть в распоряжении РИА Новости. Компания утверждала, что запрет нарушает свободу слова в соответствии с конституцией Соединенных Штатов. При этом Дональд Трамп
вступает в должность президента 20 января. Белый дом заявил, что финальное решение о судьбе китайской соцсети в США
должно быть принято уже новой администрацией во главе с Трампом в связи с временными рамками вступления запрета в силу. Трамп отреагировал на решение Верховного суда и Белого дома, заявив телеканалу CNN, что сам примет решение.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok
неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.