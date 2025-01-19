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Спецоперация, 19 января: ВС России взяли под контроль Воздвиженку в ДНР - РИА Новости, 19.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:37 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/spetsoperatsiya-1994501240.html
Спецоперация, 19 января: ВС России взяли под контроль Воздвиженку в ДНР
Спецоперация, 19 января: ВС России взяли под контроль Воздвиженку в ДНР - РИА Новости, 19.01.2025
Спецоперация, 19 января: ВС России взяли под контроль Воздвиженку в ДНР
Российская армия взяла под контроль населенный пункт Воздвиженка в Донбассе, в подвалах домов в освобожденном селе Русское Поречное Курской области обнаружены... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T18:37:00+03:00
2025-01-19T18:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
белгородская область
мария захарова
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Воздвиженка в Донбассе, в подвалах домов в освобожденном селе Русское Поречное Курской области обнаружены тела мирных жителей, ВСУ атаковали 18 населенных пунктов в Белгородской области. ВС РФ взяли под контроль Воздвиженку в ДонбассеРоссийские войска взяли под контроль населенный пункт Воздвиженка в Донбассе, сообщило Минобороны РФ. ВСУ потеряли за сутки около 1405 военнослужащих. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах. Средства ПВО сбили три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 66 беспилотников. ПВО сбила 6 БПЛА над территорией РоссииРоссийские средства ПВО уничтожили в течение дня два украинских беспилотника над Брянской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. С 12.40 до 13.10 мск были сбиты три БПЛА над территорией Белгородской области и один - над территорией Курской области. ВСУ потеряли более 210 военных в Курской области ВСУ потеряли за сутки в Курской области более 210 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и миномет. Всего за время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли более 52870 военнослужащих, 304 танка. Бойцы РФ нашли в подвалах курского села тела мирных жителейТела замученных военными ВСУ мирных жителей, в частности стариков, в том числе и связанных, нашли в подвалах домов в освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области, рассказали РИА Новости военнослужащие группировки "Север". Военные также предоставили РИА Новости кадры, снятые в этом селе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в зверствах в отношении мирных жителей Курской области понесут наказание, хотя надежды на международные структуры в этом вопросе нет. ВСУ за сутки атаковали 18 населенных пунктов Белгородской областиУкраинские военные за прошедшие сутки атаковали 18 населенных пунктов Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В воскресенье он опубликовал в своем Telegram-канале информацию об обстрелах, которым регион подвергся в субботу. Атаки были совершены на семь районов области. Со стороны ВСУ был выпущен 61 снаряд, также были зафиксированы 32 атаки с использованием беспилотников. Глава региона добавил, что за медпомощью обратился мужчина, пострадавший 16 января. За отчётный период повреждения выявлены в 11 частных домовладениях, объекте связи и трех автомобилях.
https://ria.ru/20250119/soldat-1994477332.html
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курская область
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россия, курская область, белгородская область, мария захарова, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Белгородская область, Мария Захарова, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины

Спецоперация, 19 января: ВС России взяли под контроль Воздвиженку в ДНР

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Воздвиженка в Донбассе, в подвалах домов в освобожденном селе Русское Поречное Курской области обнаружены тела мирных жителей, ВСУ атаковали 18 населенных пунктов в Белгородской области.

ВС РФ взяли под контроль Воздвиженку в Донбассе

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Воздвиженка в Донбассе, сообщило Минобороны РФ. ВСУ потеряли за сутки около 1405 военнослужащих. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах. Средства ПВО сбили три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 66 беспилотников.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Солдат ВСУ сбежал из лагеря в Британии, чтобы попасть в Россию
Вчера, 15:15

ПВО сбила 6 БПЛА над территорией России

Российские средства ПВО уничтожили в течение дня два украинских беспилотника над Брянской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. С 12.40 до 13.10 мск были сбиты три БПЛА над территорией Белгородской области и один - над территорией Курской области.

ВСУ потеряли более 210 военных в Курской области

ВСУ потеряли за сутки в Курской области более 210 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и миномет. Всего за время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли более 52870 военнослужащих, 304 танка.
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обречен, заявил Рогов
Вчера, 13:51

Бойцы РФ нашли в подвалах курского села тела мирных жителей

Тела замученных военными ВСУ мирных жителей, в частности стариков, в том числе и связанных, нашли в подвалах домов в освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области, рассказали РИА Новости военнослужащие группировки "Север".
Военные также предоставили РИА Новости кадры, снятые в этом селе.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в зверствах в отношении мирных жителей Курской области понесут наказание, хотя надежды на международные структуры в этом вопросе нет.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Захарова прокомментировала сообщения о зверствах ВСУ в Курской области
Вчера, 14:17

ВСУ за сутки атаковали 18 населенных пунктов Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 18 населенных пунктов Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В воскресенье он опубликовал в своем Telegram-канале информацию об обстрелах, которым регион подвергся в субботу. Атаки были совершены на семь районов области. Со стороны ВСУ был выпущен 61 снаряд, также были зафиксированы 32 атаки с использованием беспилотников. Глава региона добавил, что за медпомощью обратился мужчина, пострадавший 16 января. За отчётный период повреждения выявлены в 11 частных домовладениях, объекте связи и трех автомобилях.
Уничтожение западной техники ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Расчет БПЛА Supercam помогает уничтожать западную технику ВСУ в зоне СВО
Вчера, 15:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБелгородская областьМария ЗахароваВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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