https://ria.ru/20250119/spetsoperatsiya-1994501240.html

Спецоперация, 19 января: ВС России взяли под контроль Воздвиженку в ДНР

Спецоперация, 19 января: ВС России взяли под контроль Воздвиженку в ДНР - РИА Новости, 19.01.2025

Спецоперация, 19 января: ВС России взяли под контроль Воздвиженку в ДНР

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Воздвиженка в Донбассе, в подвалах домов в освобожденном селе Русское Поречное Курской области обнаружены... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T18:37:00+03:00

2025-01-19T18:37:00+03:00

2025-01-19T18:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

белгородская область

мария захарова

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Воздвиженка в Донбассе, в подвалах домов в освобожденном селе Русское Поречное Курской области обнаружены тела мирных жителей, ВСУ атаковали 18 населенных пунктов в Белгородской области. ВС РФ взяли под контроль Воздвиженку в ДонбассеРоссийские войска взяли под контроль населенный пункт Воздвиженка в Донбассе, сообщило Минобороны РФ. ВСУ потеряли за сутки около 1405 военнослужащих. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах. Средства ПВО сбили три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 66 беспилотников. ПВО сбила 6 БПЛА над территорией РоссииРоссийские средства ПВО уничтожили в течение дня два украинских беспилотника над Брянской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. С 12.40 до 13.10 мск были сбиты три БПЛА над территорией Белгородской области и один - над территорией Курской области. ВСУ потеряли более 210 военных в Курской области ВСУ потеряли за сутки в Курской области более 210 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и миномет. Всего за время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли более 52870 военнослужащих, 304 танка. Бойцы РФ нашли в подвалах курского села тела мирных жителейТела замученных военными ВСУ мирных жителей, в частности стариков, в том числе и связанных, нашли в подвалах домов в освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области, рассказали РИА Новости военнослужащие группировки "Север". Военные также предоставили РИА Новости кадры, снятые в этом селе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в зверствах в отношении мирных жителей Курской области понесут наказание, хотя надежды на международные структуры в этом вопросе нет. ВСУ за сутки атаковали 18 населенных пунктов Белгородской областиУкраинские военные за прошедшие сутки атаковали 18 населенных пунктов Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В воскресенье он опубликовал в своем Telegram-канале информацию об обстрелах, которым регион подвергся в субботу. Атаки были совершены на семь районов области. Со стороны ВСУ был выпущен 61 снаряд, также были зафиксированы 32 атаки с использованием беспилотников. Глава региона добавил, что за медпомощью обратился мужчина, пострадавший 16 января. За отчётный период повреждения выявлены в 11 частных домовладениях, объекте связи и трех автомобилях.

https://ria.ru/20250119/soldat-1994477332.html

https://ria.ru/20250119/rogov-1994467962.html

https://ria.ru/20250119/zakharova-1994471795.html

https://ria.ru/20250119/supercam-1994477548.html

россия

курская область

белгородская область

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россия, курская область, белгородская область, мария захарова, вячеслав гладков, вооруженные силы украины