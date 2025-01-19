Спецоперация, 19 января: ВС России взяли под контроль Воздвиженку в ДНР
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Воздвиженка в Донбассе, в подвалах домов в освобожденном селе Русское Поречное Курской области обнаружены тела мирных жителей, ВСУ атаковали 18 населенных пунктов в Белгородской области.
ВС РФ взяли под контроль Воздвиженку в Донбассе
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Воздвиженка в Донбассе, сообщило Минобороны РФ. ВСУ потеряли за сутки около 1405 военнослужащих. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах. Средства ПВО сбили три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 66 беспилотников.
ПВО сбила 6 БПЛА над территорией России
Российские средства ПВО уничтожили в течение дня два украинских беспилотника над Брянской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. С 12.40 до 13.10 мск были сбиты три БПЛА над территорией Белгородской области и один - над территорией Курской области.
ВСУ потеряли более 210 военных в Курской области
ВСУ потеряли за сутки в Курской области более 210 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и миномет. Всего за время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли более 52870 военнослужащих, 304 танка.
Бойцы РФ нашли в подвалах курского села тела мирных жителей
Тела замученных военными ВСУ мирных жителей, в частности стариков, в том числе и связанных, нашли в подвалах домов в освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области, рассказали РИА Новости военнослужащие группировки "Север".
Военные также предоставили РИА Новости кадры, снятые в этом селе.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в зверствах в отношении мирных жителей Курской области понесут наказание, хотя надежды на международные структуры в этом вопросе нет.
ВСУ за сутки атаковали 18 населенных пунктов Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 18 населенных пунктов Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В воскресенье он опубликовал в своем Telegram-канале информацию об обстрелах, которым регион подвергся в субботу. Атаки были совершены на семь районов области. Со стороны ВСУ был выпущен 61 снаряд, также были зафиксированы 32 атаки с использованием беспилотников. Глава региона добавил, что за медпомощью обратился мужчина, пострадавший 16 января. За отчётный период повреждения выявлены в 11 частных домовладениях, объекте связи и трех автомобилях.