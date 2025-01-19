https://ria.ru/20250119/spetsoperatsiya-1994457453.html

ВСУ потеряли более 430 боевиков в зоне действий бойцов "Запада" за сутки

ВСУ потеряли более 430 боевиков в зоне действий бойцов "Запада" за сутки - РИА Новости, 19.01.2025

ВСУ потеряли более 430 боевиков в зоне действий бойцов "Запада" за сутки

Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение украинским войскам в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T12:09:00+03:00

2025-01-19T12:09:00+03:00

2025-01-19T13:27:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение украинским войскам в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 430 военнослужащих, танк и три БМП, в том числе Bradley производства США, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Новоосиново, Глушковка, Боровская Андреевка, Западное, Зелёный Гай, Загрызово Харьковской области, Новоегоровка, Колодези и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили более 430 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, в том числе Bradley производства США, два бронетранспортера М113 американского производства, три пикапа, семь орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО", - добавили в МО РФ.Кроме того, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и склад артиллерийских боеприпасов противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф