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Артиллеристы сбросили агитлистовки на позиции ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 19.01.2025
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https://ria.ru/20250119/spetsoperatsiya-1994427207.html
Артиллеристы сбросили агитлистовки на позиции ВСУ в Херсонской области
Артиллеристы сбросили агитлистовки на позиции ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 19.01.2025
Артиллеристы сбросили агитлистовки на позиции ВСУ в Херсонской области
Артиллеристы группировки войск "Днепр" сбросили агитлистовки на позиции противника на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T05:12:00+03:00
2025-01-19T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 19 янв - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Днепр" сбросили агитлистовки на позиции противника на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Военнослужащие артиллерийского полка группировки войск "Днепр" с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" выполнили стрельбу 122-миллиметровыми агитационными снарядами, распространив тем самым над позициями ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области агитационные листовки с призывом сдаваться в плен", - сообщили в военном ведомстве. Артиллеристами были подготовлены специальные снаряды, в которые вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества были загружены рулоны с агитационными листовками. От обычных снарядов специальный снаряд отличается тем, что имеет красный цвет, а взрыватель имеет таймер срабатывания, который настраивается в зависимости от дальности расположения цели. Каждый снаряд содержит в себе более 1000 листовок формата А5 с призывом к военнослужащим ВСУ добровольно сложить оружие и тем самым сохранить себе жизнь и здоровье, и предотвратить бессмысленное кровопролитие в дальнейших боях. "Памятка - инструкция не только для военных, но и для мирных жителей. Как сдаться в плен, как вести себя при боевых действиях, чтобы могли выжить. Противнику гарантируется жизнь, полная медицинская помощь, связь с семьёй", - рассказал наводчик БМ-21 "Град" с позывным "Симкич". Использование специальных агитационных снарядов для стрельбы из РСЗО "Град" позволяет нанести огромный морально-психологический удар по военнослужащим ВСУ, находящимся на боевых позициях, а также помочь мирным жителям, находящимся в оккупации.
https://ria.ru/20240425/tank-1942178689.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Артиллеристы сбросили агитлистовки на позиции ВСУ в Херсонской области

Листовки с призывом сдаваться сбросили над позициями ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ГЕНИЧЕСК, 19 янв - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Днепр" сбросили агитлистовки на позиции противника на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Военнослужащие артиллерийского полка группировки войск "Днепр" с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" выполнили стрельбу 122-миллиметровыми агитационными снарядами, распространив тем самым над позициями ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области агитационные листовки с призывом сдаваться в плен", - сообщили в военном ведомстве.
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Артиллеристами были подготовлены специальные снаряды, в которые вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества были загружены рулоны с агитационными листовками.
От обычных снарядов специальный снаряд отличается тем, что имеет красный цвет, а взрыватель имеет таймер срабатывания, который настраивается в зависимости от дальности расположения цели.
Каждый снаряд содержит в себе более 1000 листовок формата А5 с призывом к военнослужащим ВСУ добровольно сложить оружие и тем самым сохранить себе жизнь и здоровье, и предотвратить бессмысленное кровопролитие в дальнейших боях.
"Памятка - инструкция не только для военных, но и для мирных жителей. Как сдаться в плен, как вести себя при боевых действиях, чтобы могли выжить. Противнику гарантируется жизнь, полная медицинская помощь, связь с семьёй", - рассказал наводчик БМ-21 "Град" с позывным "Симкич".
Использование специальных агитационных снарядов для стрельбы из РСЗО "Град" позволяет нанести огромный морально-психологический удар по военнослужащим ВСУ, находящимся на боевых позициях, а также помочь мирным жителям, находящимся в оккупации.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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