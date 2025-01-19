https://ria.ru/20250119/spetsoperatsiya-1994427207.html

Артиллеристы сбросили агитлистовки на позиции ВСУ в Херсонской области

Артиллеристы сбросили агитлистовки на позиции ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 19.01.2025

Артиллеристы сбросили агитлистовки на позиции ВСУ в Херсонской области

Артиллеристы группировки войск "Днепр" сбросили агитлистовки на позиции противника на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T05:12:00+03:00

2025-01-19T05:12:00+03:00

2025-01-19T05:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_0:65:3125:1823_1920x0_80_0_0_53ccb748c6d5710b6f90ea62bb1bc742.jpg

ГЕНИЧЕСК, 19 янв - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Днепр" сбросили агитлистовки на позиции противника на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Военнослужащие артиллерийского полка группировки войск "Днепр" с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" выполнили стрельбу 122-миллиметровыми агитационными снарядами, распространив тем самым над позициями ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области агитационные листовки с призывом сдаваться в плен", - сообщили в военном ведомстве. Артиллеристами были подготовлены специальные снаряды, в которые вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества были загружены рулоны с агитационными листовками. От обычных снарядов специальный снаряд отличается тем, что имеет красный цвет, а взрыватель имеет таймер срабатывания, который настраивается в зависимости от дальности расположения цели. Каждый снаряд содержит в себе более 1000 листовок формата А5 с призывом к военнослужащим ВСУ добровольно сложить оружие и тем самым сохранить себе жизнь и здоровье, и предотвратить бессмысленное кровопролитие в дальнейших боях. "Памятка - инструкция не только для военных, но и для мирных жителей. Как сдаться в плен, как вести себя при боевых действиях, чтобы могли выжить. Противнику гарантируется жизнь, полная медицинская помощь, связь с семьёй", - рассказал наводчик БМ-21 "Град" с позывным "Симкич". Использование специальных агитационных снарядов для стрельбы из РСЗО "Град" позволяет нанести огромный морально-психологический удар по военнослужащим ВСУ, находящимся на боевых позициях, а также помочь мирным жителям, находящимся в оккупации.

https://ria.ru/20240425/tank-1942178689.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность