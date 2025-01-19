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Запад пытается устроить в Сербии цветную революцию, заявил Вучич

Запад пытается устроить в Сербии цветную революцию, заявил Вучич - РИА Новости, 19.01.2025

Запад пытается устроить в Сербии цветную революцию, заявил Вучич

Иностранная агентура с Запада пытается с помощью студентов и других участников протестов устроить в Сербии цветную революцию, заявил сербский президент... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T00:09:00+03:00

2025-01-19T00:09:00+03:00

2025-01-19T07:51:00+03:00

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БЕЛГРАД, 19 янв — РИА Новости. Иностранная агентура с Запада пытается с помощью студентов и других участников протестов устроить в Сербии цветную революцию, заявил сербский президент Александр Вучич вечером в субботу в эфире TV Happy."Все, что они делают, это попытки (проведения. — Прим. ред.) цветной революции, нет никаких сомнений. Мы будем ждать до последнего момента, когда будем вынуждены ответить, когда они начнут насильственную блокаду автомагистралей и все остальное. Уже сейчас иностранные агенты через своих связных передали некоторым студентам "выйдите и блокируйте шесть полос на Автокоманде" (транспортная развязка в Белграде. — Прим. ред.) и так далее... все это делают иностранные инструкторы. Мы знаем, кто и что делает, они из нескольких стран Запада, а некоторые с Востока, где выполняли грязную работу для западной агентурной сети", — заявил Вучич.Он подчеркнул, что Сербия будет ждать до последнего момента и продолжит как можно дольше терпеть.По словам Вучича, наблюдается активное вмешательство Хорватии в ситуацию с протестами, в том числе повышенное внимание СМИ из этой страны. Сербский лидер также указал на бизнесмена Драгана Шолака, владеющего медиахолдингом в Нидерландах, кабельными операторами и СМИ в регионе Западных Балкан, который, по его словам, активно участвует в его свержении.В декабре 2024 года Вучич рассказал, что для свержения власти вСербии за четыре года из-за границы в СМИ, различные объединения, партии и организации было вложено 426 миллионов евро. Сейчас, по его данным, эта сумма достигла миллиард евро.Участники студенческих протестов в ночь на субботу перекрыли улицу у здания Радио и телевидения Сербии (РТС) в центре Белграда. Учащиеся вузов и оппозиция с ноября 2024 года проводят протесты в Нови-Саде, Белграде, Крагуеваце и других городах. В 11.52 (13.52 мск), в то время, когда произошло обрушение на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года, они на 15 минут блокируют несколько улиц в тишине. На их плакатах написаны требования привести к правосудию ответственных за трагедию, символом акций стала окровавленная ладонь. После блокад дорог движение восстанавливается, но уже около полусотни вузов и гимназий Сербии прекратили преподавание, студенты заняли аудитории, где дежурят круглосуточно. Руководство республики ранее призвало учащихся прекратить блокады улиц и факультетов после выполнения их требований. Президент Сербии в ночь 16 декабря 2024 года провел совещание с руководством Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) и обратился к участникам протестов. Он призвал студентов и их преподавателей вернуться к занятиям в аудиториях и не быть орудием в руках политических деятелей. Высшая прокуратура возбудила дело по заявлению декана факультета драматических искусств (ФДИ), о потасовке на протесте, все задержанные во время беспорядков выпущены на свободу, каждый, кто пытался силой отреагировать на блокады транспортного сообщения протестующими приведен к ответственности, увеличено финансирование из бюджета для госфакультетов на 20%.

https://ria.ru/20240821/serbiya-1967370734.html

https://ria.ru/20241223/flagi-1990899277.html

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Дарья Буймова

в мире, сербия, белград (город), восток, александр вучич, московская биржа, санкции в отношении россии