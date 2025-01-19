https://ria.ru/20250119/reaktsiya-1994474066.html

Захарова усомнилась в реакции международных структур на зверства ВСУ

Захарова усомнилась в реакции международных структур на зверства ВСУ - РИА Новости, 19.01.2025

Захарова усомнилась в реакции международных структур на зверства ВСУ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии о зверствах украинских неонацистов в Русском Поречном в Курской области, усомнилась, что и в этот... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T14:35:00+03:00

2025-01-19T14:35:00+03:00

2025-01-19T14:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

мария захарова

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии о зверствах украинских неонацистов в Русском Поречном в Курской области, усомнилась, что и в этот раз последует внятная реакция со стороны международных структур на преступления киевского режима. "Очевидно, что и в этот раз мы не услышим какой-либо внятной реакции со стороны международных структур, таких как ОБСЕ, ООН и ее профильные подразделения, на эти жестокие убийства мирных граждан. Их подконтрольные Западу секретариаты продолжают сознательно отмалчиваться или отделываться ничего не значащими общими фразами о том, что они "против насилия", фактически покрывая виновных в убийствах жителей мирных сел и городов и становясь соучастниками этих злодеяний", - сказала она. Военнослужащие группировки "Север" ранее сообщили РИА Новости, что бойцы РФ нашли тела замученных военными ВСУ мирных жителей, в частности стариков, в том числе и связанных, в подвалах домов в освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области. Военные ВСУ пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка: их загнали в подвал, а туда закинули несколько гранат. Российские военные также предоставили РИА Новости кадры, снятые в этом селе. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что за две недели января в ходе наступательных действий на территории Курской области подразделениями группировки войск "Север" освобождены от ВСУ четыре населенных пункта - Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое. В пресс-службе СК России 17 января сообщили РИА Новости, что российские следователи завершили расследование более 50 уголовных дел о преступлениях украинских военных в Курской области. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ ранее заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20241021/bezhenets-1979053039.html

https://ria.ru/20240914/vsu-1972654081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подвал с телами мирных жителей, замученных военными ВСУ, в селе Русское Поречное Тела замученных военными ВСУ мирных жителей, в частности стариков, нашли в подвалах домов в освобожденном курском селе Русское Поречное, рассказали РИА Новости военнослужащие группировки "Север". "Украинские нацисты пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка, руки связаны были, их загнали в подвал, туда закинули несколько гранат... У пожилых людей не было шансов выжить. Две бабушки, дедушка... один разорванный... Несколько человек. Все гражданские в подвале были". 2025-01-19T14:35 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, мария захарова, вооруженные силы украины, происшествия