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Какой сегодня праздник: что отмечают 19 января в России и в мире по календарю
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06:00 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/prazdnik-1994209707.html
19 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 19 января в России и в мире по календарю
19 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
19 января 2025 года в России отмечается Крещение Господне, в Беларуси проходит профессиональный праздник – День спасателя, а в мире на эту дату выпадает... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T06:00:00+03:00
2025-01-19T06:00:00+03:00
праздники
религиозные праздники
россия
общество
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. 19 января 2025 года в России отмечается Крещение Господне, в Беларуси проходит профессиональный праздник – День спасателя, а в мире на эту дату выпадает Международный день зимних видов спорта, или Всемирный день снега, а также Всемирный день религии. Какие еще праздники отмечают в этот день, значимые исторические события, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в России19 января в России православные верующие отмечают Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, или Святое Богоявление. Название праздника произошло от греческого слова, означающего "погружение в воду". Православные верят, что освященная вода может исцелить человека от телесных и душевных недугов.Профессиональный праздникВ нашей стране государственных и профессиональных праздников на эту дату не выпадает. А в Белоруссии указом президента Республики № 35 от 2 февраля 2000 года установлен День спасателя. Сегодня чествуют специалистов, которые выполняют весь спектр аварийно-спасательных работ.Церковный праздник19 января православные верующие отмечают один из почитаемых в России церковных праздников – День Крещения Господня. Главным обычаем торжества считается освящение воды, которую считают целебной и пьют на протяжении всего года. Еще одна традиция в народе – купание в проруби на Крещение.Народный праздникВ народном календаре 19 января носит название Водокрещи, Водокрес. Традиции этого дня связаны с целебными свойствами воды. В это день наши предки старались полностью очистить себя и пространство вокруг. И в наши дни опускаются в специальные купели, набирают освященную воду для питья и окропляют ей помещения.Согласно приметам, стирать в этот день нельзя, запрещается стричь волосы, ссориться и переедать. Следует совершать добрые поступки, а в ночь с 18 на 19 января нужно загадывать желание – считалось, что оно обязательно сбудется.Какой сегодня праздник в миреПо инициативе Международной федерации лыжного спорта в 2012 году учрежден Всемирный день снега (World Snow Day) или Международный день зимних видов спорта. В этот день, если позволяет погода, проходят "снежные фестивали" – игра в снежки, соревнования на коньках, лыжах или сноубордах, народные гуляния.Всемирный день религии (World Religion Day) ежегодно проходит в третье воскресенье января по инициативе ООН. В 2025 году он выпадает на 19 января. Учрежден с целью демонстрации того, что сущность всех религий едина и в ней сила для установления мира, укрепления взаимопонимания и развития толерантности.Памятные даты в историиХроника важных событий, произошедших в мире 19 января в разные годы:1728 – император Пётр II и его двор переехали в Москву.1825 – Эзра Даггетт запатентовал консервную банку для хранения в ней пищевых продуктов.1853 – в Риме состоялась премьера оперы Джузеппе Верди "Трубадур".1893 – в Берлине состоялся премьерный показ первой постановки пьесы Генрика Ибсена "Строитель Сольнес".1903 – объявлено о проведении первой велогонки "Тур де Франс".1907 – в журнале "Варьете" появились первые рецензии на кинофильмы.1915 – Джордж Клод получил патент на рекламное объявление, оформленное неоновыми лампами.1920 – у здания МГУ состоялась закладка памятников А. И. Герцену и Н. П. Огарёву.1938 – американская фирма General Motors первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей.1939 – Эрнест Хаузен из Висконсина установил рекорд по ощипыванию курицы – 4,4 секунды.1955 – в продаже появились первые комплекты игры "Скрэббл" (в русском варианте – "Эрудит").1963 – первое выступление группы "The Beatles" на телевидении.1969 – на куполе Собора Парижской Богоматери неизвестные вывесили флаг коммунистического Вьетнама.1978 – основан Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН.1991 – по приказу Саддама Хусейна в Персидский залив вылито 816 тысяч тонн нефти.1992 – 99 % населения Южной Осетии на референдуме проголосовало за отделение от Грузии.2000 – Владимира Жириновского на посту лидера думской фракции ЛДПР сменил его сын Игорь Лебедев.2006 – с космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя "Атлас-5" для исследования Плутона запущена американская автоматическая межпланетная станция New Horizons.2011 – в России впервые возбуждено уголовное дело против интернет-пользователя за нарушение авторских прав.2017 – началась интервенция ЭКОВАС в Гамбию.ИмениныИменины 19 января отмечают:Иван, Ян.
https://ria.ru/20241120/kalendar-1984676783.html
https://ria.ru/20250118/sochelnik-1845191732.html
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праздники, религиозные праздники, россия, общество
Праздники, Религиозные праздники, Россия, Общество

19 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© Getty Images / Oana SzekelyКакой сегодня праздник 19 января
Какой сегодня праздник 19 января - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© Getty Images / Oana Szekely
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. 19 января 2025 года в России отмечается Крещение Господне, в Беларуси проходит профессиональный праздник – День спасателя, а в мире на эту дату выпадает Международный день зимних видов спорта, или Всемирный день снега, а также Всемирный день религии. Какие еще праздники отмечают в этот день, значимые исторические события, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.
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Церковный календарь на 2025. Праздники и посты
20 ноября 2024, 15:09

Какой сегодня праздник в России

19 января в России православные верующие отмечают Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, или Святое Богоявление. Название праздника произошло от греческого слова, означающего "погружение в воду". Православные верят, что освященная вода может исцелить человека от телесных и душевных недугов.

Профессиональный праздник

В нашей стране государственных и профессиональных праздников на эту дату не выпадает. А в Белоруссии указом президента Республики № 35 от 2 февраля 2000 года установлен День спасателя. Сегодня чествуют специалистов, которые выполняют весь спектр аварийно-спасательных работ.

Церковный праздник

19 января православные верующие отмечают один из почитаемых в России церковных праздников – День Крещения Господня. Главным обычаем торжества считается освящение воды, которую считают целебной и пьют на протяжении всего года. Еще одна традиция в народе – купание в проруби на Крещение.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкМолодой человек во время крещенских купаний на реке Великой у Мирожского монастыря в Пскове
Молодой человек во время крещенских купаний на реке Великой у Мирожского монастыря в Пскове - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Молодой человек во время крещенских купаний на реке Великой у Мирожского монастыря в Пскове

Народный праздник

В народном календаре 19 января носит название Водокрещи, Водокрес. Традиции этого дня связаны с целебными свойствами воды. В это день наши предки старались полностью очистить себя и пространство вокруг. И в наши дни опускаются в специальные купели, набирают освященную воду для питья и окропляют ей помещения.
Согласно приметам, стирать в этот день нельзя, запрещается стричь волосы, ссориться и переедать. Следует совершать добрые поступки, а в ночь с 18 на 19 января нужно загадывать желание – считалось, что оно обязательно сбудется.
В кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Крещенский сочельник (Навечерие) по православному календарю
Вчера, 14:12

Какой сегодня праздник в мире

По инициативе Международной федерации лыжного спорта в 2012 году учрежден Всемирный день снега (World Snow Day) или Международный день зимних видов спорта. В этот день, если позволяет погода, проходят "снежные фестивали" – игра в снежки, соревнования на коньках, лыжах или сноубордах, народные гуляния.
Всемирный день религии (World Religion Day) ежегодно проходит в третье воскресенье января по инициативе ООН. В 2025 году он выпадает на 19 января. Учрежден с целью демонстрации того, что сущность всех религий едина и в ней сила для установления мира, укрепления взаимопонимания и развития толерантности.

Памятные даты в истории

Хроника важных событий, произошедших в мире 19 января в разные годы:
1728 – император Пётр II и его двор переехали в Москву.
© Public domainПортрет императора Петра II
Портрет императора Петра II - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Public domain
Портрет императора Петра II
1825 – Эзра Даггетт запатентовал консервную банку для хранения в ней пищевых продуктов.
1853 – в Риме состоялась премьера оперы Джузеппе Верди "Трубадур".
1893 – в Берлине состоялся премьерный показ первой постановки пьесы Генрика Ибсена "Строитель Сольнес".
1903 – объявлено о проведении первой велогонки "Тур де Франс".
1907 – в журнале "Варьете" появились первые рецензии на кинофильмы.
1915 – Джордж Клод получил патент на рекламное объявление, оформленное неоновыми лампами.
1920 – у здания МГУ состоялась закладка памятников А. И. Герцену и Н. П. Огарёву.
1938 – американская фирма General Motors первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей.
1939 – Эрнест Хаузен из Висконсина установил рекорд по ощипыванию курицы – 4,4 секунды.
1955 – в продаже появились первые комплекты игры "Скрэббл" (в русском варианте – "Эрудит").
1963 – первое выступление группы "The Beatles" на телевидении.
1969 – на куполе Собора Парижской Богоматери неизвестные вывесили флаг коммунистического Вьетнама.
1978 – основан Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН.
1991 – по приказу Саддама Хусейна в Персидский залив вылито 816 тысяч тонн нефти.
1992 – 99 % населения Южной Осетии на референдуме проголосовало за отделение от Грузии.
2000 – Владимира Жириновского на посту лидера думской фракции ЛДПР сменил его сын Игорь Лебедев.
2006 – с космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя "Атлас-5" для исследования Плутона запущена американская автоматическая межпланетная станция New Horizons.
2011 – в России впервые возбуждено уголовное дело против интернет-пользователя за нарушение авторских прав.
2017 – началась интервенция ЭКОВАС в Гамбию.

Именины

Именины 19 января отмечают:Иван, Ян.
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