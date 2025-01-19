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При пожаре в квартире в Ярославле погибли четыре человека - РИА Новости, 19.01.2025
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21:58 19.01.2025 (обновлено: 22:47 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/pozhar-1994519309.html
При пожаре в квартире в Ярославле погибли четыре человека
При пожаре в квартире в Ярославле погибли четыре человека - РИА Новости, 19.01.2025
При пожаре в квартире в Ярославле погибли четыре человека
Пожар произошел в квартире девятиэтажного дома в Ярославле, четыре человека погибли, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T21:58:00+03:00
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россия
ярославль
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Пожар произошел в квартире девятиэтажного дома в Ярославле, четыре человека погибли, сообщило МЧС России в Telegram-канале. "В Ярославле в девятиэтажке, на первом этаже, загорелась квартира. При тушении огнеборцами МЧС России обнаружены тела двоих взрослых. Трехлетних мальчика и девочку вынесли из помещения. К сожалению, спасти их не удалось", — заявили в ведомстве.На месте происшествия работают 18 спасателей, шесть единиц техники и испытательная пожарная лаборатория.
https://ria.ru/20241202/pozhar-1986820392.html
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россия, ярославль, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Ярославль, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в квартире в Ярославле погибли четыре человека

МЧС: в Ярославле загорелась квартира, четверо погибли, в том числе двое детей

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС России
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Пожар произошел в квартире девятиэтажного дома в Ярославле, четыре человека погибли, сообщило МЧС России в Telegram-канале.
Ярославле в девятиэтажке, на первом этаже, загорелась квартира. При тушении огнеборцами МЧС России обнаружены тела двоих взрослых. Трехлетних мальчика и девочку вынесли из помещения. К сожалению, спасти их не удалось", — заявили в ведомстве.
На месте происшествия работают 18 спасателей, шесть единиц техники и испытательная пожарная лаборатория.
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