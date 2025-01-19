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При пожаре в квартире в Ярославле погибли четыре человека

При пожаре в квартире в Ярославле погибли четыре человека - РИА Новости, 19.01.2025

При пожаре в квартире в Ярославле погибли четыре человека

Пожар произошел в квартире девятиэтажного дома в Ярославле, четыре человека погибли, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T21:58:00+03:00

2025-01-19T21:58:00+03:00

2025-01-19T22:47:00+03:00

россия

ярославль

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Пожар произошел в квартире девятиэтажного дома в Ярославле, четыре человека погибли, сообщило МЧС России в Telegram-канале. "В Ярославле в девятиэтажке, на первом этаже, загорелась квартира. При тушении огнеборцами МЧС России обнаружены тела двоих взрослых. Трехлетних мальчика и девочку вынесли из помещения. К сожалению, спасти их не удалось", — заявили в ведомстве.На месте происшествия работают 18 спасателей, шесть единиц техники и испытательная пожарная лаборатория.

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2025

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россия, ярославль, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)