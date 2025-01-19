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В Курганской области загорелось пятиэтажное общежитие
В Курганской области загорелось пятиэтажное общежитие - РИА Новости, 19.01.2025
В Курганской области загорелось пятиэтажное общежитие
В Курганской области при пожаре в 5-этажном общежитии спасен 51 человек, из них 15 детей, возгорание на площади 60 квадратных метров ликвидировано, сообщает МЧС РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T13:37:00+03:00
2025-01-19T13:37:00+03:00
2025-01-19T13:47:00+03:00
происшествия
россия
курганская область
шадринск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Курганской области при пожаре в 5-этажном общежитии спасен 51 человек, из них 15 детей, возгорание на площади 60 квадратных метров ликвидировано, сообщает МЧС России. "В Шадринске в 5-этажном общежитии загорелись 2 комнаты. С помощью самоспасателей сотрудники МЧС России спасли 31 человека, из них 15 детей. По автолестнице спустили 20 человек. Одна женщина травмирована", - говорится в сообщении ведомства. МЧС России уточнило, что пожар на 60 квадратных метрах ликвидировали 28 огнеборцев и 8 единиц техники МЧС России, причину произошедшего установят дознаватели ведомства.
https://ria.ru/20240706/saratov-1957949074.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, курганская область, шадринск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Курганская область, Шадринск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Курганской области загорелось пятиэтажное общежитие
В Шадринске при пожаре в общежитии спасли 51 человека, из них 15 детей