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В Курганской области загорелось пятиэтажное общежитие

В Курганской области загорелось пятиэтажное общежитие - РИА Новости, 19.01.2025

В Курганской области загорелось пятиэтажное общежитие

В Курганской области при пожаре в 5-этажном общежитии спасен 51 человек, из них 15 детей, возгорание на площади 60 квадратных метров ликвидировано, сообщает МЧС РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T13:37:00+03:00

2025-01-19T13:37:00+03:00

2025-01-19T13:47:00+03:00

происшествия

россия

курганская область

шадринск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Курганской области при пожаре в 5-этажном общежитии спасен 51 человек, из них 15 детей, возгорание на площади 60 квадратных метров ликвидировано, сообщает МЧС России. "В Шадринске в 5-этажном общежитии загорелись 2 комнаты. С помощью самоспасателей сотрудники МЧС России спасли 31 человека, из них 15 детей. По автолестнице спустили 20 человек. Одна женщина травмирована", - говорится в сообщении ведомства. МЧС России уточнило, что пожар на 60 квадратных метрах ликвидировали 28 огнеборцев и 8 единиц техники МЧС России, причину произошедшего установят дознаватели ведомства.

https://ria.ru/20240706/saratov-1957949074.html

россия

курганская область

шадринск

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, курганская область, шадринск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)