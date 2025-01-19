https://ria.ru/20250119/pozhar-1994442368.html
В Петербурге загорелась кровля жилого дома, есть погибший
В Петербурге загорелась кровля жилого дома, есть погибший - РИА Новости, 19.01.2025
В Петербурге загорелась кровля жилого дома, есть погибший
В Санкт-Петербурге загорелась кровля одного из домов, погиб один человек, сообщил городской главк МЧС. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T09:50:00+03:00
2025-01-19T09:50:00+03:00
2025-01-19T12:15:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге загорелась кровля одного из домов, погиб один человек, сообщил городской главк МЧС. "В пятиэтажном жилом здании происходит горение кровли на площади 70 квадратных метров <…> На месте пожара обнаружен погибший мужчина", — говорится в публикации. Пожар произошел в доме 16 на 5-й Советской улице. Из опасной зоны эвакуировали 15 человек.На месте работают 32 человека и восемь единиц техники.В 09:45 пожар локализовали, в 11:36 полностью потушили.
https://ria.ru/20250112/pozhar-1993355862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге загорелась кровля жилого дома, есть погибший
В Петербурге один человек погиб при пожаре на кровле пятиэтажного жилого дома