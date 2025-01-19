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Овчинский: в 2024 году в Москве открыли шесть центров "Место встречи" - РИА Новости, 19.01.2025
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12:10 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/ovchinskiy-1994253234.html
Овчинский: в 2024 году в Москве открыли шесть центров "Место встречи"
Овчинский: в 2024 году в Москве открыли шесть центров "Место встречи" - РИА Новости, 19.01.2025
Овчинский: в 2024 году в Москве открыли шесть центров "Место встречи"
Шесть районных центров сети "Место встречи" после реконструкции советских кинотеатров открыли в Москве в 2024 году, сообщил министр правительства столицы,... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T12:10:00+03:00
2025-01-19T12:10:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Шесть районных центров сети "Место встречи" после реконструкции советских кинотеатров открыли в Москве в 2024 году, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В 2024 году в столице реконструировали шесть зданий старых кинотеатров. Так, в конце года открылся районный центр “Место встречи Планета” по адресу: улица Нежинская, дом 11. Площадь обновленного трехэтажного здания с подземной частью составляет более 7,7 тысячи квадратных метров. Здесь уже открыли продуктовые магазины, салон бытовых услуг, фитнес-клуб", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.В сообщении уточняется, что также скорою откроют VR-клуб для детей и подростков, студию единоборств. Также в центре обустроят культурно-досуговый центр для всей семьи, кафе и рестораны, различные торговые точки, сервисные пункты.Также в Москве в 2024 году, помимо "Планеты" открыли районные центры на месте кинотеатров "Прага", "Орион", "Солнцево", "Первомайский", "Баку".В зданиях районных центров для гостей есть кафе и рестораны, современные фуд-холлы, развлекательно-образовательные спортивные студии, площадки для мастер-классов и прочее.Большинство районных центров "Место встречи" имеют открытые террасы на крыше, где можно организовать мероприятия в теплое время года.На момент реконструкции многие кинотеатры были в замороженном состоянии, им было необходимо серьезное восстановление. Реконструкция сделала их важной частью инфраструктуры города, добавляется в пресс-релизе.
https://ria.ru/20250117/ovchinskiy-1994058794.html
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в 2024 году в Москве открыли шесть центров "Место встречи"

Овчинский: в 2024 году в Москве начали работу шесть центров "Место встречи"

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Шесть районных центров сети "Место встречи" после реконструкции советских кинотеатров открыли в Москве в 2024 году, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В 2024 году в столице реконструировали шесть зданий старых кинотеатров. Так, в конце года открылся районный центр “Место встречи Планета” по адресу: улица Нежинская, дом 11. Площадь обновленного трехэтажного здания с подземной частью составляет более 7,7 тысячи квадратных метров. Здесь уже открыли продуктовые магазины, салон бытовых услуг, фитнес-клуб", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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В сообщении уточняется, что также скорою откроют VR-клуб для детей и подростков, студию единоборств. Также в центре обустроят культурно-досуговый центр для всей семьи, кафе и рестораны, различные торговые точки, сервисные пункты.
Также в Москве в 2024 году, помимо "Планеты" открыли районные центры на месте кинотеатров "Прага", "Орион", "Солнцево", "Первомайский", "Баку".
В зданиях районных центров для гостей есть кафе и рестораны, современные фуд-холлы, развлекательно-образовательные спортивные студии, площадки для мастер-классов и прочее.
Большинство районных центров "Место встречи" имеют открытые террасы на крыше, где можно организовать мероприятия в теплое время года.
На момент реконструкции многие кинотеатры были в замороженном состоянии, им было необходимо серьезное восстановление. Реконструкция сделала их важной частью инфраструктуры города, добавляется в пресс-релизе.
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МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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