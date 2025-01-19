https://ria.ru/20250119/ovchinskiy-1994253234.html

Овчинский: в 2024 году в Москве открыли шесть центров "Место встречи"

Овчинский: в 2024 году в Москве открыли шесть центров "Место встречи" - РИА Новости, 19.01.2025

Овчинский: в 2024 году в Москве открыли шесть центров "Место встречи"

Шесть районных центров сети "Место встречи" после реконструкции советских кинотеатров открыли в Москве в 2024 году, сообщил министр правительства столицы,... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T12:10:00+03:00

2025-01-19T12:10:00+03:00

2025-01-19T12:10:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Шесть районных центров сети "Место встречи" после реконструкции советских кинотеатров открыли в Москве в 2024 году, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В 2024 году в столице реконструировали шесть зданий старых кинотеатров. Так, в конце года открылся районный центр “Место встречи Планета” по адресу: улица Нежинская, дом 11. Площадь обновленного трехэтажного здания с подземной частью составляет более 7,7 тысячи квадратных метров. Здесь уже открыли продуктовые магазины, салон бытовых услуг, фитнес-клуб", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.В сообщении уточняется, что также скорою откроют VR-клуб для детей и подростков, студию единоборств. Также в центре обустроят культурно-досуговый центр для всей семьи, кафе и рестораны, различные торговые точки, сервисные пункты.Также в Москве в 2024 году, помимо "Планеты" открыли районные центры на месте кинотеатров "Прага", "Орион", "Солнцево", "Первомайский", "Баку".В зданиях районных центров для гостей есть кафе и рестораны, современные фуд-холлы, развлекательно-образовательные спортивные студии, площадки для мастер-классов и прочее.Большинство районных центров "Место встречи" имеют открытые террасы на крыше, где можно организовать мероприятия в теплое время года.На момент реконструкции многие кинотеатры были в замороженном состоянии, им было необходимо серьезное восстановление. Реконструкция сделала их важной частью инфраструктуры города, добавляется в пресс-релизе.

https://ria.ru/20250117/ovchinskiy-1994058794.html

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