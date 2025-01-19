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Украинские националисты угрожают расправой мэру Одессы, сообщили СМИ
Украинские националисты угрожают расправой мэру Одессы, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.01.2025
Украинские националисты угрожают расправой мэру Одессы, сообщили СМИ
Украинские националисты публично пригрозили расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за украшений на торте в виде книг русскоязычных писателей, сообщила... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T12:46:00+03:00
2025-01-19T12:46:00+03:00
2025-01-19T15:01:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Украинские националисты публично пригрозили расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за украшений на торте в виде книг русскоязычных писателей, сообщила "Страна.ua". Издание отмечает, что 17 января Труханов отметил 60-летие и получил в подарок торт в виде одной из "визитных карточек" Одессы — Потемкинской лестницы, украшенной другими символами города, в том числе книгами русскоязычных писателей-одесситов: Исаака Бабеля, Михаила Жванецкого, Эдуарда Багрицкого и других. Это возмутило украинских пользователей соцсетей. "Активист Демьян Ганул написал, что на торте нет украинской символики, но есть "российские книги". <…> В комментариях у Ганула поднялась волна в адрес Труханова, вплоть до призывов к его убийству", — пишет "Страна.ua".В августе Труханов подвергся критике из-за отказа снести памятник выдающемуся русскому поэту-классику Александру Пушкину. Глава города напомнил, что памятник установили одесситы на собственные средства и он представляет собой часть культурного наследия города. С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. В соответствии с ним по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в последние годы власти Украины активно борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, власти Украины на протяжении многих лет проводят курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20250115/fakty-1993855966.html
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в мире, одесса, украина, россия, геннадий труханов, исаак бабель, михаил жванецкий
В мире, Одесса, Украина, Россия, Геннадий Труханов, Исаак Бабель, Михаил Жванецкий
Украинские националисты угрожают расправой мэру Одессы, сообщили СМИ
Украинские националисты угрожают расправой мэру Одессы Труханову из-за торта