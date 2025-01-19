Экс-глава НАТО станет почетным гостем на инаугурации Трампа, сообщили СМИ
Spiegel: экс-глава НАТО Столтенберг станет почетным гостем на инаугурации
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Бывший глава НАТО Йенс Столтенберг станет почетным гостем на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, пишет немецкий журнал Spiegel.
Инаугурация Трампа состоится 20 января, в полдень по местному времени он вступит в должность и станет 47-м президентом США.
СМИ раскрыли, кого Трамп пригласил на инаугурацию
16 января, 17:30
"Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг станет почетным гостем на инаугурации президента США Дональда Трампа в понедельник", - отмечает издание.
По информации Spiegel, Трамп уже несколько недель назад лично пригласил Столтенберга, а в выходные стороны встретились на одном из мероприятий, организованных по случаю инаугурации Трампа.
«
"Участие Столтенберга весьма удивительно, поскольку Трамп постоянно высказывал пренебрежительные замечания в адрес оборонного альянса во время своего первого президентского срока, а также в ходе недавней предвыборной кампании. В начале своего первого президентского срока президент США назвал трансатлантический альянс "устаревшим". Позже он обрушился на европейцев, в частности на Германию, за недостаточные инвестиции в собственную оборону. В частности, Трамп неоднократно требовал от партнеров погасить свои долги", - указывает издание.
Как сообщалось ранее, осенью прошлого года Столтенберг передал полномочия генерального секретаря НАТО Марку Рютте. В феврале 2025 года Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности.