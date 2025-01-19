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Экс-глава НАТО станет почетным гостем на инаугурации Трампа, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.01.2025
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18:49 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/nato-1994503298.html
Экс-глава НАТО станет почетным гостем на инаугурации Трампа, сообщили СМИ
Экс-глава НАТО станет почетным гостем на инаугурации Трампа, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.01.2025
Экс-глава НАТО станет почетным гостем на инаугурации Трампа, сообщили СМИ
Бывший глава НАТО Йенс Столтенберг станет почетным гостем на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, пишет немецкий журнал Spiegel. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T18:49:00+03:00
2025-01-19T18:49:00+03:00
в мире
сша
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БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Бывший глава НАТО Йенс Столтенберг станет почетным гостем на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, пишет немецкий журнал Spiegel. Инаугурация Трампа состоится 20 января, в полдень по местному времени он вступит в должность и станет 47-м президентом США. "Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг станет почетным гостем на инаугурации президента США Дональда Трампа в понедельник", - отмечает издание. По информации Spiegel, Трамп уже несколько недель назад лично пригласил Столтенберга, а в выходные стороны встретились на одном из мероприятий, организованных по случаю инаугурации Трампа. "Участие Столтенберга весьма удивительно, поскольку Трамп постоянно высказывал пренебрежительные замечания в адрес оборонного альянса во время своего первого президентского срока, а также в ходе недавней предвыборной кампании. В начале своего первого президентского срока президент США назвал трансатлантический альянс "устаревшим". Позже он обрушился на европейцев, в частности на Германию, за недостаточные инвестиции в собственную оборону. В частности, Трамп неоднократно требовал от партнеров погасить свои долги", - указывает издание. Как сообщалось ранее, осенью прошлого года Столтенберг передал полномочия генерального секретаря НАТО Марку Рютте. В феврале 2025 года Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности.
https://ria.ru/20250116/politico-1994044921.html
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в мире, сша, германия, дональд трамп, йенс столтенберг, марк рютте, нато
В мире, США, Германия, Дональд Трамп, Йенс Столтенберг, Марк Рютте, НАТО
Экс-глава НАТО станет почетным гостем на инаугурации Трампа, сообщили СМИ

Spiegel: экс-глава НАТО Столтенберг станет почетным гостем на инаугурации

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Бывший глава НАТО Йенс Столтенберг станет почетным гостем на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, пишет немецкий журнал Spiegel.
Инаугурация Трампа состоится 20 января, в полдень по местному времени он вступит в должность и станет 47-м президентом США.
Официальный портрет избранного президента Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
СМИ раскрыли, кого Трамп пригласил на инаугурацию
16 января, 17:30
"Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг станет почетным гостем на инаугурации президента США Дональда Трампа в понедельник", - отмечает издание.
По информации Spiegel, Трамп уже несколько недель назад лично пригласил Столтенберга, а в выходные стороны встретились на одном из мероприятий, организованных по случаю инаугурации Трампа.
«
"Участие Столтенберга весьма удивительно, поскольку Трамп постоянно высказывал пренебрежительные замечания в адрес оборонного альянса во время своего первого президентского срока, а также в ходе недавней предвыборной кампании. В начале своего первого президентского срока президент США назвал трансатлантический альянс "устаревшим". Позже он обрушился на европейцев, в частности на Германию, за недостаточные инвестиции в собственную оборону. В частности, Трамп неоднократно требовал от партнеров погасить свои долги", - указывает издание.
Как сообщалось ранее, осенью прошлого года Столтенберг передал полномочия генерального секретаря НАТО Марку Рютте. В феврале 2025 года Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
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18 января, 18:09
 
В миреСШАГерманияДональд ТрампЙенс СтолтенбергМарк РюттеНАТО
 
 
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