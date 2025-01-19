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Ефимов: в ТиНАО за два года возвели пять новых зданий пожарных депо - РИА Новости, 19.01.2025
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14:07 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/moskva-1994470401.html
Ефимов: в ТиНАО за два года возвели пять новых зданий пожарных депо
Ефимов: в ТиНАО за два года возвели пять новых зданий пожарных депо - РИА Новости, 19.01.2025
Ефимов: в ТиНАО за два года возвели пять новых зданий пожарных депо
В Троицком и Новомосковском административных округах за 2023-2024 годы построили пять новых зданий пожарных депо на 20 машино-мест, рассказал заммэра по... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T14:07:00+03:00
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москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
новомосковский административный округ
тинао
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. В Троицком и Новомосковском административных округах за 2023-2024 годы построили пять новых зданий пожарных депо на 20 машино-мест, рассказал заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов."Строительство велось в рамках столичной Адресной инвестиционной программы. В 2024 году возвели сразу четыре объекта. Так, новые здания пожарно-спасательных отрядов получили деревня Рассудово района Бекасово, поселок Первомайское Филимонковского района, деревня Никульское в Щербинке и деревня Картмазово в Коммунарке. Комплексы рассчитаны на 16 машино-мест. Еще одно здание в поселке Марьино на четыре машино-места построили в 2023 году. Общая площадь пяти депо составила около 14 тысяч квадратных метров", ‒ приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.Кроме того, в поселке Воскресенское в Коммунарке продолжается стройка еще одного пожарного депо. Здание должны возвести полностью в 2025 году.В пожарных депо установили тренировочные башни со скалодромом, спортивными площадками и учебными гидрантами. На территории объектов также построены газовые котельные и склады, помещения для пожарной техники, пункты связи, комнаты отдыха и медкабинеты.Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что в ТиНАО построили еще одно пожарное депо. Объект на 4,2 тысячи "квадратов" расположен в Коммунарке.
москва
новомосковский административный округ
тинао
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, новомосковский административный округ, тинао, коммунарка (москва)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, Новомосковский административный округ, ТиНАО, Коммунарка (Москва)
Ефимов: в ТиНАО за два года возвели пять новых зданий пожарных депо

Ефимов: в ТиНАО в течение двух лет построили пять новых зданий пожарных депо

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. В Троицком и Новомосковском административных округах за 2023-2024 годы построили пять новых зданий пожарных депо на 20 машино-мест, рассказал заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"Строительство велось в рамках столичной Адресной инвестиционной программы. В 2024 году возвели сразу четыре объекта. Так, новые здания пожарно-спасательных отрядов получили деревня Рассудово района Бекасово, поселок Первомайское Филимонковского района, деревня Никульское в Щербинке и деревня Картмазово в Коммунарке. Комплексы рассчитаны на 16 машино-мест. Еще одно здание в поселке Марьино на четыре машино-места построили в 2023 году. Общая площадь пяти депо составила около 14 тысяч квадратных метров", ‒ приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
Кроме того, в поселке Воскресенское в Коммунарке продолжается стройка еще одного пожарного депо. Здание должны возвести полностью в 2025 году.
В пожарных депо установили тренировочные башни со скалодромом, спортивными площадками и учебными гидрантами. На территории объектов также построены газовые котельные и склады, помещения для пожарной техники, пункты связи, комнаты отдыха и медкабинеты.
Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что в ТиНАО построили еще одно пожарное депо. Объект на 4,2 тысячи "квадратов" расположен в Коммунарке.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс МосквыНовомосковский административный округТиНАОКоммунарка (Москва)
 
 
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