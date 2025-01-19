Ефимов: в ТиНАО за два года возвели пять новых зданий пожарных депо
Ефимов: в ТиНАО в течение двух лет построили пять новых зданий пожарных депо
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. В Троицком и Новомосковском административных округах за 2023-2024 годы построили пять новых зданий пожарных депо на 20 машино-мест, рассказал заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов.
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"Строительство велось в рамках столичной Адресной инвестиционной программы. В 2024 году возвели сразу четыре объекта. Так, новые здания пожарно-спасательных отрядов получили деревня Рассудово района Бекасово, поселок Первомайское Филимонковского района, деревня Никульское в Щербинке и деревня Картмазово в Коммунарке. Комплексы рассчитаны на 16 машино-мест. Еще одно здание в поселке Марьино на четыре машино-места построили в 2023 году. Общая площадь пяти депо составила около 14 тысяч квадратных метров", ‒ приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
Кроме того, в поселке Воскресенское в Коммунарке продолжается стройка еще одного пожарного депо. Здание должны возвести полностью в 2025 году.
В пожарных депо установили тренировочные башни со скалодромом, спортивными площадками и учебными гидрантами. На территории объектов также построены газовые котельные и склады, помещения для пожарной техники, пункты связи, комнаты отдыха и медкабинеты.
Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что в ТиНАО построили еще одно пожарное депо. Объект на 4,2 тысячи "квадратов" расположен в Коммунарке.