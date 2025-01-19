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Медведев оценил возможность нормализации отношений с США - РИА Новости, 19.01.2025
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09:38 19.01.2025 (обновлено: 11:46 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/medvedev-1994441176.html
Медведев оценил возможность нормализации отношений с США
Медведев оценил возможность нормализации отношений с США - РИА Новости, 19.01.2025
Медведев оценил возможность нормализации отношений с США
Полная нормализация отношений России и США в сложившихся реалиях невозможна, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, об этом он написал в... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T09:38:00+03:00
2025-01-19T11:46:00+03:00
сша
россия
в мире
дмитрий медведев
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Полная нормализация отношений России и США в сложившихся реалиях невозможна, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, об этом он написал в своем Telegram-канале."Полная нормализация российско-американских отношений затянется на десятилетия. Хотя, по моему мнению, в сложившихся реалиях она в принципе невозможна", - написал Медведев.
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сша, россия, в мире, дмитрий медведев
США, Россия, В мире, Дмитрий Медведев
Медведев оценил возможность нормализации отношений с США

Медведев назвал нормализацию отношений с США в сложившихся реалиях невозможной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Полная нормализация отношений России и США в сложившихся реалиях невозможна, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Полная нормализация российско-американских отношений затянется на десятилетия. Хотя, по моему мнению, в сложившихся реалиях она в принципе невозможна", - написал Медведев.
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