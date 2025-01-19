https://ria.ru/20250119/medvedev-1994441176.html
Медведев оценил возможность нормализации отношений с США
Медведев оценил возможность нормализации отношений с США - РИА Новости, 19.01.2025
Медведев оценил возможность нормализации отношений с США
Полная нормализация отношений России и США в сложившихся реалиях невозможна, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, об этом он написал в... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T09:38:00+03:00
2025-01-19T09:38:00+03:00
2025-01-19T11:46:00+03:00
сша
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Полная нормализация отношений России и США в сложившихся реалиях невозможна, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, об этом он написал в своем Telegram-канале."Полная нормализация российско-американских отношений затянется на десятилетия. Хотя, по моему мнению, в сложившихся реалиях она в принципе невозможна", - написал Медведев.
https://ria.ru/20241230/itogi-1992007644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, дмитрий медведев
США, Россия, В мире, Дмитрий Медведев
Медведев оценил возможность нормализации отношений с США
Медведев назвал нормализацию отношений с США в сложившихся реалиях невозможной