https://ria.ru/20250119/medvedev-1994441176.html

Медведев оценил возможность нормализации отношений с США

Медведев оценил возможность нормализации отношений с США - РИА Новости, 19.01.2025

Медведев оценил возможность нормализации отношений с США

Полная нормализация отношений России и США в сложившихся реалиях невозможна, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, об этом он написал в... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T09:38:00+03:00

2025-01-19T09:38:00+03:00

2025-01-19T11:46:00+03:00

сша

россия

в мире

дмитрий медведев

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Полная нормализация отношений России и США в сложившихся реалиях невозможна, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, об этом он написал в своем Telegram-канале."Полная нормализация российско-американских отношений затянется на десятилетия. Хотя, по моему мнению, в сложившихся реалиях она в принципе невозможна", - написал Медведев.

https://ria.ru/20241230/itogi-1992007644.html

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Ольга Фомченкова

сша, россия, в мире, дмитрий медведев