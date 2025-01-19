Рейтинг@Mail.ru
На Кубани зафиксировали повторные выбросы мазута после ЧП с танкерами - РИА Новости, 19.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 19.01.2025 (обновлено: 13:49 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/mazut-1994465563.html
На Кубани зафиксировали повторные выбросы мазута после ЧП с танкерами
На Кубани зафиксировали повторные выбросы мазута после ЧП с танкерами - РИА Новости, 19.01.2025
На Кубани зафиксировали повторные выбросы мазута после ЧП с танкерами
Повторные выбросы нефтепродуктов после ЧП с танкерами зафиксированы на 24 участках на побережье Краснодарского края, выброшенные на берег фракции мазута... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T13:41:00+03:00
2025-01-19T13:49:00+03:00
происшествия
краснодарский край
керченский пролив
тамань (станица)
крушение двух танкеров в керченском проливе
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994467106_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_db50de1bbd410f8e26d9d5227036c4e8.jpg
КРАСНОДАР, 19 янв - РИА Новости. Повторные выбросы нефтепродуктов после ЧП с танкерами зафиксированы на 24 участках на побережье Краснодарского края, выброшенные на берег фракции мазута собирают в первую очередь, сообщили в оперштабе региона. "Утром 19 января команды из 41 муниципалитета Краснодарского края провели обследование территории, закрепленной за ними. Повторные выбросы нефтепродуктов зафиксировали на 24 участках пляжей", - говорится в сообщении. Сейчас работы по очистке береговой полосы ведутся у линии воды. Выброшенные на берег фрагменты мазута собирают в первую очередь, добавляют власти. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Десятого января из "Волгонефти 239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
https://ria.ru/20250119/mazut-1994453170.html
https://ria.ru/20250117/mazut-1994190470.html
краснодарский край
керченский пролив
тамань (станица)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994467106_2:0:959:718_1920x0_80_0_0_5b246f1430799858af423ff1d2c7960a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, керченский пролив, тамань (станица), крушение двух танкеров в керченском проливе, россия
Происшествия, Краснодарский край, Керченский пролив, Тамань (станица), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия
На Кубани зафиксировали повторные выбросы мазута после ЧП с танкерами

На Кубани зафиксировали повторные выбросы мазута на 24 участках побережья

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramШторм вынес на береговую полосу Анапы новые фрагменты мазута
Шторм вынес на береговую полосу Анапы новые фрагменты мазута - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Шторм вынес на береговую полосу Анапы новые фрагменты мазута
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 19 янв - РИА Новости. Повторные выбросы нефтепродуктов после ЧП с танкерами зафиксированы на 24 участках на побережье Краснодарского края, выброшенные на берег фракции мазута собирают в первую очередь, сообщили в оперштабе региона.
"Утром 19 января команды из 41 муниципалитета Краснодарского края провели обследование территории, закрепленной за ними. Повторные выбросы нефтепродуктов зафиксировали на 24 участках пляжей", - говорится в сообщении.
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
МЧС рассказало об очистке от мазута места крушения танкера "Волгонефть-239"
Вчера, 11:11
Сейчас работы по очистке береговой полосы ведутся у линии воды. Выброшенные на берег фрагменты мазута собирают в первую очередь, добавляют власти.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Десятого января из "Волгонефти 239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Ликвидация последствий разлива мазута с танкера Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Эксперт оценил сроки восстановления экосистемы после ЧП с мазутом
17 января, 13:52
 
ПроисшествияКраснодарский крайКерченский проливТамань (станица)Крушение двух танкеров в Керченском проливеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала