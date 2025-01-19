https://ria.ru/20250119/mazut-1994465563.html
На Кубани зафиксировали повторные выбросы мазута после ЧП с танкерами
На Кубани зафиксировали повторные выбросы мазута после ЧП с танкерами - РИА Новости, 19.01.2025
На Кубани зафиксировали повторные выбросы мазута после ЧП с танкерами
Повторные выбросы нефтепродуктов после ЧП с танкерами зафиксированы на 24 участках на побережье Краснодарского края, выброшенные на берег фракции мазута... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T13:41:00+03:00
2025-01-19T13:41:00+03:00
2025-01-19T13:49:00+03:00
происшествия
краснодарский край
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тамань (станица)
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КРАСНОДАР, 19 янв - РИА Новости. Повторные выбросы нефтепродуктов после ЧП с танкерами зафиксированы на 24 участках на побережье Краснодарского края, выброшенные на берег фракции мазута собирают в первую очередь, сообщили в оперштабе региона. "Утром 19 января команды из 41 муниципалитета Краснодарского края провели обследование территории, закрепленной за ними. Повторные выбросы нефтепродуктов зафиксировали на 24 участках пляжей", - говорится в сообщении. Сейчас работы по очистке береговой полосы ведутся у линии воды. Выброшенные на берег фрагменты мазута собирают в первую очередь, добавляют власти. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Десятого января из "Волгонефти 239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
https://ria.ru/20250119/mazut-1994453170.html
https://ria.ru/20250117/mazut-1994190470.html
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происшествия, краснодарский край, керченский пролив, тамань (станица), крушение двух танкеров в керченском проливе, россия
Происшествия, Краснодарский край, Керченский пролив, Тамань (станица), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия
На Кубани зафиксировали повторные выбросы мазута после ЧП с танкерами
На Кубани зафиксировали повторные выбросы мазута на 24 участках побережья