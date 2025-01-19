Зверства украинских неонацистов не поддаются объяснению, заявила Захарова
Захарова назвала зверства ВСУ констатацией неонацистского нутра киевского режима
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Зверства неонацистов в Курской области не поддаются никакому логическому объяснению и пониманию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии на сайте МИД РФ.
Военнослужащие группировки ВС РФ "Север" ранее сообщили РИА Новости, что российские бойцы нашли тела замученных военными ВСУ мирных жителей, в частности стариков, в том числе и связанных, в подвалах домов в освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области. Военные ВСУ пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка: их загнали в подвал, а туда закинули несколько гранат. Российские военные также предоставили РИА Новости кадры, снятые в этом селе.
"Появившиеся в СМИ душераздирающие кадры действительно сложно комментировать с общечеловеческой точки зрения. Естественно, это не поддается никакому логическому объяснению и пониманию. Эти зверства являются еще одной вопиющей констатацией террористического и неонацистского нутра киевского режима, который в очередной раз в своем злобном военном и политическом бессилии на фоне поражений на фронте устроил людоедскую расправу над мирными жителями", - заявила Захарова.