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Зверства украинских неонацистов не поддаются объяснению, заявила Захарова - РИА Новости, 19.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 19.01.2025 (обновлено: 14:27 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/kurskaya-1994473466.html
Зверства украинских неонацистов не поддаются объяснению, заявила Захарова
Зверства украинских неонацистов не поддаются объяснению, заявила Захарова - РИА Новости, 19.01.2025
Зверства украинских неонацистов не поддаются объяснению, заявила Захарова
Зверства неонацистов в Курской области не поддаются никакому логическому объяснению и пониманию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T14:26:00+03:00
2025-01-19T14:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджанский район
курская область
россия
мария захарова
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Зверства неонацистов в Курской области не поддаются никакому логическому объяснению и пониманию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии на сайте МИД РФ. Военнослужащие группировки ВС РФ "Север" ранее сообщили РИА Новости, что российские бойцы нашли тела замученных военными ВСУ мирных жителей, в частности стариков, в том числе и связанных, в подвалах домов в освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области. Военные ВСУ пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка: их загнали в подвал, а туда закинули несколько гранат. Российские военные также предоставили РИА Новости кадры, снятые в этом селе. "Появившиеся в СМИ душераздирающие кадры действительно сложно комментировать с общечеловеческой точки зрения. Естественно, это не поддается никакому логическому объяснению и пониманию. Эти зверства являются еще одной вопиющей констатацией террористического и неонацистского нутра киевского режима, который в очередной раз в своем злобном военном и политическом бессилии на фоне поражений на фронте устроил людоедскую расправу над мирными жителями", - заявила Захарова.
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суджанский район
курская область
россия
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суджанский район, курская область, россия, мария захарова, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, Курская область, Россия, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Зверства украинских неонацистов не поддаются объяснению, заявила Захарова

Захарова назвала зверства ВСУ констатацией неонацистского нутра киевского режима

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Зверства неонацистов в Курской области не поддаются никакому логическому объяснению и пониманию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии на сайте МИД РФ.
Военнослужащие группировки ВС РФ "Север" ранее сообщили РИА Новости, что российские бойцы нашли тела замученных военными ВСУ мирных жителей, в частности стариков, в том числе и связанных, в подвалах домов в освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области. Военные ВСУ пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка: их загнали в подвал, а туда закинули несколько гранат. Российские военные также предоставили РИА Новости кадры, снятые в этом селе.
"Появившиеся в СМИ душераздирающие кадры действительно сложно комментировать с общечеловеческой точки зрения. Естественно, это не поддается никакому логическому объяснению и пониманию. Эти зверства являются еще одной вопиющей констатацией террористического и неонацистского нутра киевского режима, который в очередной раз в своем злобном военном и политическом бессилии на фоне поражений на фронте устроил людоедскую расправу над мирными жителями", - заявила Захарова.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Мирошник прокомментировал информацию о зверствах ВСУ в Курской области
Вчера, 01:32
 
Специальная военная операция на УкраинеСуджанский районКурская областьРоссияМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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