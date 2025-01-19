https://ria.ru/20250119/kurskaya-1994470052.html

Захарова прокомментировала сообщения о зверствах ВСУ в Курской области

Захарова прокомментировала сообщения о зверствах ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.01.2025

Захарова прокомментировала сообщения о зверствах ВСУ в Курской области

Виновные в зверствах в отношении мирных жителей Курской области понесут наказание, хотя надежды на международные структуры в этом вопросе нет, заявила... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T14:04:00+03:00

2025-01-19T14:04:00+03:00

2025-01-19T14:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

происшествия

суджанский район

мария захарова

россия

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Виновные в зверствах в отношении мирных жителей Курской области понесут наказание, хотя надежды на международные структуры в этом вопросе нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии на сайте МИД РФ.Военнослужащие группировки "Север" ранее сообщили РИА Новости, что бойцы РФ нашли тела замученных военными ВСУ мирных жителей, в частности стариков, в том числе и связанных, в подвалах домов в освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области. Военные ВСУ пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка: их загнали в подвал, а туда закинули несколько гранат. Российские военные также предоставили РИА Новости кадры, снятые в этом селе."Это именно то, что государства "коллективного Запада" и их политики лично, покрывающие и поощряющие киевских нацистов, ждут от бандеровцев. Цинично отводят взгляд от их преступных деяний, продолжают санкционировать поставки вооружений киевскому режиму и блокируют попытки международных расследований его преступлений", - заявила Захарова.Она отметила, что Запад делает вид, что ничего страшного не происходит, хотя это является грубейшим нарушением международного гуманитарного права, Женевских конвенций."Всё это лишний раз подтверждает, что истребление всего русского – в числе тех самых "европейских ценностей", которые, как разглагольствуют "цивилизованные" спонсоры бандеровцев, киевский режим защищает. Поэтому очевидно, что и в этот раз мы не услышим какой-либо внятной реакции со стороны международных структур, таких как ОБСЕ, ООН и ее профильные подразделения, на эти жестокие убийства мирных граждан...", - заявила Захарова."Понимаем, что уже бессмысленно взывать к тем, кто крепко застрял в западных тисках и не собирается делать ничего для установления справедливости, поиска и наказания виновных. Мы сделаем это сами. Следственные органы Российской Федерации проведут все необходимые действия, чтобы установить виновных, и в дальнейшем те понесут заслуженное и неотвратимое наказание, получат реальные сроки заключения, как это уже происходит по многим другим выявленным преступлениям киевского режима", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20241101/vsu-1981265889.html

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Подвал с телами мирных жителей, замученных военными ВСУ, в селе Русское Поречное Тела замученных военными ВСУ мирных жителей, в частности стариков, нашли в подвалах домов в освобожденном курском селе Русское Поречное, рассказали РИА Новости военнослужащие группировки "Север". "Украинские нацисты пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка, руки связаны были, их загнали в подвал, туда закинули несколько гранат... У пожилых людей не было шансов выжить. Две бабушки, дедушка... один разорванный... Несколько человек. Все гражданские в подвале были". 2025-01-19T14:04 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, вооруженные силы украины, происшествия, суджанский район, мария захарова, россия, обсе, оон