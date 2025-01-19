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Захарова прокомментировала сообщения о зверствах ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:04 19.01.2025 (обновлено: 14:28 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/kurskaya-1994470052.html
Захарова прокомментировала сообщения о зверствах ВСУ в Курской области
Захарова прокомментировала сообщения о зверствах ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.01.2025
Захарова прокомментировала сообщения о зверствах ВСУ в Курской области
Виновные в зверствах в отношении мирных жителей Курской области понесут наказание, хотя надежды на международные структуры в этом вопросе нет, заявила... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T14:04:00+03:00
2025-01-19T14:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
происшествия
суджанский район
мария захарова
россия
обсе
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Виновные в зверствах в отношении мирных жителей Курской области понесут наказание, хотя надежды на международные структуры в этом вопросе нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии на сайте МИД РФ.Военнослужащие группировки "Север" ранее сообщили РИА Новости, что бойцы РФ нашли тела замученных военными ВСУ мирных жителей, в частности стариков, в том числе и связанных, в подвалах домов в освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области. Военные ВСУ пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка: их загнали в подвал, а туда закинули несколько гранат. Российские военные также предоставили РИА Новости кадры, снятые в этом селе."Это именно то, что государства "коллективного Запада" и их политики лично, покрывающие и поощряющие киевских нацистов, ждут от бандеровцев. Цинично отводят взгляд от их преступных деяний, продолжают санкционировать поставки вооружений киевскому режиму и блокируют попытки международных расследований его преступлений", - заявила Захарова.Она отметила, что Запад делает вид, что ничего страшного не происходит, хотя это является грубейшим нарушением международного гуманитарного права, Женевских конвенций."Всё это лишний раз подтверждает, что истребление всего русского – в числе тех самых "европейских ценностей", которые, как разглагольствуют "цивилизованные" спонсоры бандеровцев, киевский режим защищает. Поэтому очевидно, что и в этот раз мы не услышим какой-либо внятной реакции со стороны международных структур, таких как ОБСЕ, ООН и ее профильные подразделения, на эти жестокие убийства мирных граждан...", - заявила Захарова."Понимаем, что уже бессмысленно взывать к тем, кто крепко застрял в западных тисках и не собирается делать ничего для установления справедливости, поиска и наказания виновных. Мы сделаем это сами. Следственные органы Российской Федерации проведут все необходимые действия, чтобы установить виновных, и в дальнейшем те понесут заслуженное и неотвратимое наказание, получат реальные сроки заключения, как это уже происходит по многим другим выявленным преступлениям киевского режима", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20241101/vsu-1981265889.html
курская область
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Подвал с телами мирных жителей, замученных военными ВСУ, в селе Русское Поречное
Тела замученных военными ВСУ мирных жителей, в частности стариков, нашли в подвалах домов в освобожденном курском селе Русское Поречное, рассказали РИА Новости военнослужащие группировки "Север". "Украинские нацисты пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка, руки связаны были, их загнали в подвал, туда закинули несколько гранат... У пожилых людей не было шансов выжить. Две бабушки, дедушка... один разорванный... Несколько человек. Все гражданские в подвале были".
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курская область, вооруженные силы украины, происшествия, суджанский район, мария захарова, россия, обсе, оон
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Суджанский район, Мария Захарова, Россия, ОБСЕ, ООН
Захарова прокомментировала сообщения о зверствах ВСУ в Курской области

Захарова: виновные в зверствах над жителями Курской области понесут наказание

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Виновные в зверствах в отношении мирных жителей Курской области понесут наказание, хотя надежды на международные структуры в этом вопросе нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии на сайте МИД РФ.
Военнослужащие группировки "Север" ранее сообщили РИА Новости, что бойцы РФ нашли тела замученных военными ВСУ мирных жителей, в частности стариков, в том числе и связанных, в подвалах домов в освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области. Военные ВСУ пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка: их загнали в подвал, а туда закинули несколько гранат. Российские военные также предоставили РИА Новости кадры, снятые в этом селе.
"Это именно то, что государства "коллективного Запада" и их политики лично, покрывающие и поощряющие киевских нацистов, ждут от бандеровцев. Цинично отводят взгляд от их преступных деяний, продолжают санкционировать поставки вооружений киевскому режиму и блокируют попытки международных расследований его преступлений", - заявила Захарова.
Она отметила, что Запад делает вид, что ничего страшного не происходит, хотя это является грубейшим нарушением международного гуманитарного права, Женевских конвенций.
"Всё это лишний раз подтверждает, что истребление всего русского – в числе тех самых "европейских ценностей", которые, как разглагольствуют "цивилизованные" спонсоры бандеровцев, киевский режим защищает. Поэтому очевидно, что и в этот раз мы не услышим какой-либо внятной реакции со стороны международных структур, таких как ОБСЕ, ООН и ее профильные подразделения, на эти жестокие убийства мирных граждан...", - заявила Захарова.
"Понимаем, что уже бессмысленно взывать к тем, кто крепко застрял в западных тисках и не собирается делать ничего для установления справедливости, поиска и наказания виновных. Мы сделаем это сами. Следственные органы Российской Федерации проведут все необходимые действия, чтобы установить виновных, и в дальнейшем те понесут заслуженное и неотвратимое наказание, получат реальные сроки заключения, как это уже происходит по многим другим выявленным преступлениям киевского режима", - добавила Захарова.
Боец о расправах ВСУ над мирным населением курского приграничья - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Доброволец рассказал о расправах ВСУ над жителями курского приграничья
1 ноября 2024, 06:33
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияСуджанский районМария ЗахароваРоссияОБСЕООН
 
 
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