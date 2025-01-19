https://ria.ru/20250119/kurskaya-1994463464.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 19.01.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 210 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты, пять боевых бронированных... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T13:13:00+03:00

2025-01-19T13:13:00+03:00

2025-01-19T13:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 210 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и миномет, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и миномет", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 52 870 военнослужащих, 304 танка, 232 боевые машины пехоты, 174 бронетранспортера, 1572 боевые бронированные машины, 1508 автомобилей, 373 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 93 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 30 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф