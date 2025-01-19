https://ria.ru/20250119/kreschenie-1921918637.html

Места крещенских купаний в Москве и Подмосковье — 2025

Крещенские купания 2025 - адреса купелей и прорубей в Москве и Подмосковье

Места крещенских купаний в Москве и Подмосковье — 2025

В 2025 году для крещенских купаний в Москве и Подмосковье оборудовали более 250 площадок. На них есть освещение, безопасные подходы к воде, раздевалки, а также... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T19:13:00+03:00

2025-01-19T19:13:00+03:00

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инфографика

москва

московская область (подмосковье)

крещение господне

крещенские купания

религия

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В 2025 году для крещенских купаний в Москве и Подмосковье оборудовали более 250 площадок. На них есть освещение, безопасные подходы к воде, раздевалки, а также места для обогрева и питания. Купели и проруби, где можно окунуться без риска для жизни, и меры предосторожности, которые советуют соблюдать врачи и спасатели, — в инфографике Ria.ru.

москва

московская область (подмосковье)

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