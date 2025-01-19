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В ХАМАС призвали посредников обязать Израиль соблюдать соглашение

В ХАМАС призвали посредников обязать Израиль соблюдать соглашение - РИА Новости, 19.01.2025

В ХАМАС призвали посредников обязать Израиль соблюдать соглашение

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) призвали посредников обязать Израиль выполнять соглашение о прекращении огня в секторе Газа. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T19:31:00+03:00

2025-01-19T19:31:00+03:00

2025-01-19T19:41:00+03:00

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КАИР, 19 янв - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) призвали посредников обязать Израиль выполнять соглашение о прекращении огня в секторе Газа."Мы призываем всех посредников обязать противника выполнять соглашение", - сказал представитель бригад Абу Убейда в ходе выступления, которое опубликовал палестинский телеканал Al Aqsa.Он отметил, что военное крыло ХАМАС привержено пунктам соглашения и обмену.В воскресенье в секторе Газа вступило в силу соглашение о прекращении огня.Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250119/khamas-1994506588.html

https://ria.ru/20250119/khamas-1994507857.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, катар, египет