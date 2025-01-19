https://ria.ru/20250119/khamas-1994471252.html
ХАМАС будет освобождать заложников еженедельно, сообщили СМИ
ХАМАС будет освобождать заложников еженедельно, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.01.2025
ХАМАС будет освобождать заложников еженедельно, сообщили СМИ
Палестинское движение ХАМАС будет освобождать заложников по субботам, списки имён пленных планируется передавать за день до обмена, сообщил в воскресенье 12-й... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T14:12:00+03:00
2025-01-19T14:12:00+03:00
2025-01-19T14:57:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС будет освобождать заложников по субботам, списки имён пленных планируется передавать за день до обмена, сообщил в воскресенье 12-й канал израильского телевидения."Дни освобождения заложников - по субботам, по пятницам мы будем получать списки с именами тех, кого должны освободить на следующий день", - сообщил телеканал, ссылаясь на израильские источники.Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после получения от ХАМАС списка освобождаемых заложников сообщила, что прекращение огня в секторе Газа вступит в силу в 11.15 (12.15 мск) в воскресенье.Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250119/khamas-1994464086.html
https://ria.ru/20250119/khamas-1994471456.html
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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль, сектор газа
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Израиль, Сектор Газа
ХАМАС будет освобождать заложников еженедельно, сообщили СМИ
12-й канал: ХАМАС будет освобождать заложников по субботам
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС будет освобождать заложников по субботам, списки имён пленных планируется передавать за день до обмена, сообщил в воскресенье 12-й канал израильского телевидения.
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"Дни освобождения заложников - по субботам, по пятницам мы будем получать списки с именами тех, кого должны освободить на следующий день", - сообщил телеканал, ссылаясь на израильские источники.
Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после получения от ХАМАС списка освобождаемых заложников сообщила, что прекращение огня в секторе Газа вступит в силу в 11.15 (12.15 мск) в воскресенье.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.