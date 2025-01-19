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ХАМАС больше не должно руководить сектором Газа, заявил советник Трампа - РИА Новости, 19.01.2025
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17:44 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/hamas-1994495980.html
ХАМАС больше не должно руководить сектором Газа, заявил советник Трампа
ХАМАС больше не должно руководить сектором Газа, заявил советник Трампа - РИА Новости, 19.01.2025
ХАМАС больше не должно руководить сектором Газа, заявил советник Трампа
Движение ХАМАС больше не должно руководить сектором Газа, заявил советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T17:44:00+03:00
2025-01-19T17:44:00+03:00
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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Движение ХАМАС больше не должно руководить сектором Газа, заявил советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц. "Они больше не могут быть террористической организацией, и они не будут управлять Газой, точка", - сказал Уолц в интервью CNN. По его словам, будущая администрация США поддерживает соответствующую позицию Израиля. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250112/spetsposlannik-1993302637.html
https://ria.ru/20250116/gaza-1993935046.html
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сша
израиль
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в мире, сша, израиль, катар, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Израиль, Катар, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ХАМАС больше не должно руководить сектором Газа, заявил советник Трампа

Советник Трампа Уолц: ХАМАС больше не должно руководить сектором Газа

© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Движение ХАМАС больше не должно руководить сектором Газа, заявил советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц.
«
"Они больше не могут быть террористической организацией, и они не будут управлять Газой, точка", - сказал Уолц в интервью CNN.
Израильская авиация нанесла удар по бизнес-центру в городе Набатия на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Посланник Трампа указал Нетаньяху на цель по сделке с ХАМАС, пишут СМИ
12 января, 01:50
По его словам, будущая администрация США поддерживает соответствующую позицию Израиля.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Белый дом оценил роль команды Трампа в достижении сделки по Газе
16 января, 01:56
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Cпецпосланник Трампа планирует посетить сектор Газа, пишут СМИ
Вчера, 02:50
 
В миреСШАИзраильКатарДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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