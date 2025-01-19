https://ria.ru/20250119/genprokuratura-1994432716.html

Генпрокуратура подала иск к владельцам Петербургского нефтяного терминала

Генпрокуратура подала иск к владельцам Петербургского нефтяного терминала - РИА Новости, 19.01.2025

Генпрокуратура подала иск к владельцам Петербургского нефтяного терминала

Генеральная прокуратура подала иск к владельцам АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области,... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T07:06:00+03:00

2025-01-19T07:06:00+03:00

2025-01-19T08:43:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

россия

генеральная прокуратура рф

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Генеральная прокуратура подала иск к владельцам АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, утверждает издание РБК. "Генпрокуратура подала иск к АО "Петербургский нефтяной терминал" в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области", — говорится в статье.Суть иска не раскрывается."Среди других ответчиков значатся компании "Новомор Лимитед", "Алмонт Холдинг Лимитед" и "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед". Третьими лицами в иске указаны Росимущество, Федеральная антимонопольная служба и "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."— указывает издание.ПНТ начал работу 28 лет назад. Его терминалы расположены в большом порту "Санкт-Петербурга", который является одним из крупнейших на Северо-Западе России, площадь акватории составляет 165 километров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)