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Генпрокуратура подала иск к владельцам Петербургского нефтяного терминала - РИА Новости, 19.01.2025
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07:06 19.01.2025 (обновлено: 08:43 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/genprokuratura-1994432716.html
Генпрокуратура подала иск к владельцам Петербургского нефтяного терминала
Генпрокуратура подала иск к владельцам Петербургского нефтяного терминала - РИА Новости, 19.01.2025
Генпрокуратура подала иск к владельцам Петербургского нефтяного терминала
Генеральная прокуратура подала иск к владельцам АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области,... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T07:06:00+03:00
2025-01-19T08:43:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
россия
генеральная прокуратура рф
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Генеральная прокуратура подала иск к владельцам АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, утверждает издание РБК. "Генпрокуратура подала иск к АО "Петербургский нефтяной терминал" в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области", — говорится в статье.Суть иска не раскрывается."Среди других ответчиков значатся компании "Новомор Лимитед", "Алмонт Холдинг Лимитед" и "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед". Третьими лицами в иске указаны Росимущество, Федеральная антимонопольная служба и "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."— указывает издание.ПНТ начал работу 28 лет назад. Его терминалы расположены в большом порту "Санкт-Петербурга", который является одним из крупнейших на Северо-Западе России, площадь акватории составляет 165 километров.
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Генпрокуратура подала иск к владельцам Петербургского нефтяного терминала

Генпрокуратура России подала иск к владельцам Петербургского нефтяного терминала

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Генеральная прокуратура подала иск к владельцам АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, утверждает издание РБК.
"Генпрокуратура подала иск к АО "Петербургский нефтяной терминал" в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области", — говорится в статье.
Суть иска не раскрывается.
"Среди других ответчиков значатся компании "Новомор Лимитед", "Алмонт Холдинг Лимитед" и "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед". Третьими лицами в иске указаны Росимущество, Федеральная антимонопольная служба и "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."— указывает издание.
ПНТ начал работу 28 лет назад. Его терминалы расположены в большом порту "Санкт-Петербурга", который является одним из крупнейших на Северо-Западе России, площадь акватории составляет 165 километров.
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Генпрокуратура подала иск к структурам Shell
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ПроисшествияСанкт-ПетербургЛенинградская областьРоссияГенеральная прокуратура РФФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
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