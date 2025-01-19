https://ria.ru/20250119/genprokuratura-1994432716.html
Генпрокуратура подала иск к владельцам Петербургского нефтяного терминала
Генпрокуратура подала иск к владельцам Петербургского нефтяного терминала - РИА Новости, 19.01.2025
Генпрокуратура подала иск к владельцам Петербургского нефтяного терминала
Генеральная прокуратура подала иск к владельцам АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области,... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T07:06:00+03:00
2025-01-19T07:06:00+03:00
2025-01-19T08:43:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Генеральная прокуратура подала иск к владельцам АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, утверждает издание РБК. "Генпрокуратура подала иск к АО "Петербургский нефтяной терминал" в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области", — говорится в статье.Суть иска не раскрывается."Среди других ответчиков значатся компании "Новомор Лимитед", "Алмонт Холдинг Лимитед" и "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед". Третьими лицами в иске указаны Росимущество, Федеральная антимонопольная служба и "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."— указывает издание.ПНТ начал работу 28 лет назад. Его терминалы расположены в большом порту "Санкт-Петербурга", который является одним из крупнейших на Северо-Западе России, площадь акватории составляет 165 километров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Генпрокуратура подала иск к владельцам Петербургского нефтяного терминала
Генпрокуратура России подала иск к владельцам Петербургского нефтяного терминала