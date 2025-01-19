Глава МИД Германии оценила ситуацию в секторе Газа
Глава МИД Германии Бербок: перемирие в Газе может стать моментом облегчения
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Перемирие в секторе Газа может стать чем-то большим, чем просто короткой передышкой, при условии, если все стороны будут соблюдать договоренности, считает глава МИД Германии Анналена Бербок.
«
"Наконец-то в Газе замолчало оружие. Мы глубоко признательны командам переговорщиков из Катара, Египта и США, чьи усилия мы активно поддерживали. Если все будут соблюдать достигнутые договоренности, это перемирие может стать чем-то большим, чем просто моментом для вздоха облегчения", - написала министр в своем аккаунте в соцсети Х.
Пушков предположил, что Бербок скоро покинет пост главы МИД ФРГ
18 января, 19:24
«
Она добавила, что сегодня облегчение и печаль идут бок о бок. "Чистое облегчение от того, что заложники обнимают своих близких спустя 471 день. Но также и грусть от осознания того, что не все пережили этот ужас. В мыслях я о них и их семьях в особенности", - отметила она. Кроме того, глава МИД напомнила, что в Газе по-прежнему не хватает еды, медпомощи и аварийных убежищ. "Вместе с нашими партнерами мы делаем все возможное, чтобы срочно необходимая помощь поступила к ним в кратчайшие сроки, как и было оговорено", - уточнила она.
Как сообщил в воскресенье телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники, палестинское движение ХАМАС передало троих израильских заложниц Красному Кресту на севере сектора Газа.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.