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Глава МИД Германии оценила ситуацию в секторе Газа - РИА Новости, 19.01.2025
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19:17 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/gaza-1994506878.html
Глава МИД Германии оценила ситуацию в секторе Газа
Глава МИД Германии оценила ситуацию в секторе Газа - РИА Новости, 19.01.2025
Глава МИД Германии оценила ситуацию в секторе Газа
Перемирие в секторе Газа может стать чем-то большим, чем просто короткой передышкой, при условии, если все стороны будут соблюдать договоренности, считает глава РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T19:17:00+03:00
2025-01-19T19:17:00+03:00
в мире
катар
египет
сша
анналена бербок
хамас
мид германии
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Перемирие в секторе Газа может стать чем-то большим, чем просто короткой передышкой, при условии, если все стороны будут соблюдать договоренности, считает глава МИД Германии Анналена Бербок. "Наконец-то в Газе замолчало оружие. Мы глубоко признательны командам переговорщиков из Катара, Египта и США, чьи усилия мы активно поддерживали. Если все будут соблюдать достигнутые договоренности, это перемирие может стать чем-то большим, чем просто моментом для вздоха облегчения", - написала министр в своем аккаунте в соцсети Х. Она добавила, что сегодня облегчение и печаль идут бок о бок. "Чистое облегчение от того, что заложники обнимают своих близких спустя 471 день. Но также и грусть от осознания того, что не все пережили этот ужас. В мыслях я о них и их семьях в особенности", - отметила она. Кроме того, глава МИД напомнила, что в Газе по-прежнему не хватает еды, медпомощи и аварийных убежищ. "Вместе с нашими партнерами мы делаем все возможное, чтобы срочно необходимая помощь поступила к ним в кратчайшие сроки, как и было оговорено", - уточнила она. Как сообщил в воскресенье телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники, палестинское движение ХАМАС передало троих израильских заложниц Красному Кресту на севере сектора Газа. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250118/berbok-1994399676.html
https://ria.ru/20250106/unizhenie-1992644632.html
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в мире, катар, египет, сша, анналена бербок, хамас, мид германии, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Катар, Египет, США, Анналена Бербок, ХАМАС, МИД Германии, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Глава МИД Германии оценила ситуацию в секторе Газа

Глава МИД Германии Бербок: перемирие в Газе может стать моментом облегчения

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Перемирие в секторе Газа может стать чем-то большим, чем просто короткой передышкой, при условии, если все стороны будут соблюдать договоренности, считает глава МИД Германии Анналена Бербок.
«
"Наконец-то в Газе замолчало оружие. Мы глубоко признательны командам переговорщиков из Катара, Египта и США, чьи усилия мы активно поддерживали. Если все будут соблюдать достигнутые договоренности, это перемирие может стать чем-то большим, чем просто моментом для вздоха облегчения", - написала министр в своем аккаунте в соцсети Х.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Пушков предположил, что Бербок скоро покинет пост главы МИД ФРГ
18 января, 19:24
«
Она добавила, что сегодня облегчение и печаль идут бок о бок. "Чистое облегчение от того, что заложники обнимают своих близких спустя 471 день. Но также и грусть от осознания того, что не все пережили этот ужас. В мыслях я о них и их семьях в особенности", - отметила она. Кроме того, глава МИД напомнила, что в Газе по-прежнему не хватает еды, медпомощи и аварийных убежищ. "Вместе с нашими партнерами мы делаем все возможное, чтобы срочно необходимая помощь поступила к ним в кратчайшие сроки, как и было оговорено", - уточнила она.
Как сообщил в воскресенье телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники, палестинское движение ХАМАС передало троих израильских заложниц Красному Кресту на севере сектора Газа.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Глава МИД Франции сделал заявление после унижения Бербок в Сирии
6 января, 10:14
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Сирийское руководство отредактировало фото с Бербок после встречи в Дамаске
5 января, 17:06
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Слуцкий прокомментировал слова Бербок о российских военных базах в Сирии
3 января, 22:54
 
В миреКатарЕгипетСШААнналена БербокХАМАСМИД ГерманииОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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