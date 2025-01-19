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Нынешние власти сектора Газа пока продолжат управлять им, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 19.01.2025
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19:01 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/gaza-1994504756.html
Нынешние власти сектора Газа пока продолжат управлять им, заявили в ХАМАС
Нынешние власти сектора Газа пока продолжат управлять им, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 19.01.2025
Нынешние власти сектора Газа пока продолжат управлять им, заявили в ХАМАС
Нынешние власти сектора Газа продолжат управлять им, пока палестинскими фракциями и движениями не будет согласован другой вариант, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T19:01:00+03:00
2025-01-19T19:01:00+03:00
в мире
египет
израиль
катар
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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КАИР, 19 янв - РИА Новости. Нынешние власти сектора Газа продолжат управлять им, пока палестинскими фракциями и движениями не будет согласован другой вариант, заявил РИА Новости член политбюро ХАМАС Басем Наим. По его словам, ХАМАС выступает за создание в Палестине правительства национального единства или технократов, которое будет управлять и Западным берегом, и Газой. Наим подчеркнул, что движение согласилось на предложение Египта о формировании независимого органа власти в Газе из технократов среди местных жителей. "К сожалению, на сегодняшний момент глава (палестинской - ред.) администрации отвергает этот вариант, поэтому мы ждем. Газа продолжит управлять своими делами, как и раньше, пока не будет согласован другой вариант", - отметил член политбюро ХАМАС. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250119/tsakhal-1994491181.html
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в мире, египет, израиль, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Египет, Израиль, Катар, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Нынешние власти сектора Газа пока продолжат управлять им, заявили в ХАМАС

Член политбюро ХАМАС Наим: власти сектора Газа продолжат управлять им

© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
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КАИР, 19 янв - РИА Новости. Нынешние власти сектора Газа продолжат управлять им, пока палестинскими фракциями и движениями не будет согласован другой вариант, заявил РИА Новости член политбюро ХАМАС Басем Наим.
По его словам, ХАМАС выступает за создание в Палестине правительства национального единства или технократов, которое будет управлять и Западным берегом, и Газой.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
ЦАХАЛ усилила оборону в рамках подготовки к освобождению заключенных ХАМАС
Вчера, 17:07
«
Наим подчеркнул, что движение согласилось на предложение Египта о формировании независимого органа власти в Газе из технократов среди местных жителей. "К сожалению, на сегодняшний момент глава (палестинской - ред.) администрации отвергает этот вариант, поэтому мы ждем. Газа продолжит управлять своими делами, как и раньше, пока не будет согласован другой вариант", - отметил член политбюро ХАМАС.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Сторонники ХАМАС на митинге в честь 10-летия со дня смерти духовного лидера группировки шейха Ахмеда Ясина в городе Газа. 23 марта 2014 года - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
ХАМАС будет освобождать заложников еженедельно, сообщили СМИ
Вчера, 14:12
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Израильская полиция недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
ХАМАС передало израильских заложниц Красному Кресту, сообщили СМИ
Вчера, 17:38
 
В миреЕгипетИзраильКатарХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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