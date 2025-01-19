Нынешние власти сектора Газа пока продолжат управлять им, заявили в ХАМАС
Член политбюро ХАМАС Наим: власти сектора Газа продолжат управлять им
© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
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КАИР, 19 янв - РИА Новости. Нынешние власти сектора Газа продолжат управлять им, пока палестинскими фракциями и движениями не будет согласован другой вариант, заявил РИА Новости член политбюро ХАМАС Басем Наим.
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Наим подчеркнул, что движение согласилось на предложение Египта о формировании независимого органа власти в Газе из технократов среди местных жителей. "К сожалению, на сегодняшний момент глава (палестинской - ред.) администрации отвергает этот вариант, поэтому мы ждем. Газа продолжит управлять своими делами, как и раньше, пока не будет согласован другой вариант", - отметил член политбюро ХАМАС.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.