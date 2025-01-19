https://ria.ru/20250119/gaza-1994504756.html

Нынешние власти сектора Газа пока продолжат управлять им, заявили в ХАМАС

Нынешние власти сектора Газа пока продолжат управлять им, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 19.01.2025

Нынешние власти сектора Газа пока продолжат управлять им, заявили в ХАМАС

Нынешние власти сектора Газа продолжат управлять им, пока палестинскими фракциями и движениями не будет согласован другой вариант, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T19:01:00+03:00

2025-01-19T19:01:00+03:00

2025-01-19T19:01:00+03:00

в мире

египет

израиль

катар

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979523015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_47088edff5a14023ab80f2b07fc92b13.jpg

КАИР, 19 янв - РИА Новости. Нынешние власти сектора Газа продолжат управлять им, пока палестинскими фракциями и движениями не будет согласован другой вариант, заявил РИА Новости член политбюро ХАМАС Басем Наим. По его словам, ХАМАС выступает за создание в Палестине правительства национального единства или технократов, которое будет управлять и Западным берегом, и Газой. Наим подчеркнул, что движение согласилось на предложение Египта о формировании независимого органа власти в Газе из технократов среди местных жителей. "К сожалению, на сегодняшний момент глава (палестинской - ред.) администрации отвергает этот вариант, поэтому мы ждем. Газа продолжит управлять своими делами, как и раньше, пока не будет согласован другой вариант", - отметил член политбюро ХАМАС. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250119/tsakhal-1994491181.html

https://ria.ru/20250119/khamas-1994471252.html

https://ria.ru/20250119/khamas-1994495581.html

египет

израиль

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, египет, израиль, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году