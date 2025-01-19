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В Газе заявили о 13 погибших при израильских обстрелах в воскресенье - РИА Новости, 19.01.2025
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12:36 19.01.2025 (обновлено: 12:37 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/gaza-1994459898.html
В Газе заявили о 13 погибших при израильских обстрелах в воскресенье
В Газе заявили о 13 погибших при израильских обстрелах в воскресенье - РИА Новости, 19.01.2025
В Газе заявили о 13 погибших при израильских обстрелах в воскресенье
Число погибших при израильских обстрелах сектора Газа в воскресенье утром выросло до 13, пострадали 30 человек, сообщил телеканал Al Aqsa со ссылкой на... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T12:36:00+03:00
2025-01-19T12:37:00+03:00
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
сектор газа
палестина
хамас
армия обороны израиля (цахал)
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КАИР, 19 янв — РИА Новости. Число погибших при израильских обстрелах сектора Газа в воскресенье утром выросло до 13, пострадали 30 человек, сообщил телеканал Al Aqsa со ссылкой на гражданскую оборону Газы. Ранее сообщалось о восьми погибших и 25 пострадавших. "Тринадцать человек погибли, 30 пострадали при сионистском (израильском – ред.) обстреле с момента вступления в силу (режима - ред.) прекращения огня в секторе", - говорится в сообщении телеканала.
https://ria.ru/20250119/konflikt-1915630213.html
израиль
сектор газа
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в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, сектор газа, палестина, хамас, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Сектор Газа, Палестина, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
В Газе заявили о 13 погибших при израильских обстрелах в воскресенье

Al Aqsa: число жертв израильских обстрелов Газы в воскресенье выросло до 13

© AP Photo / Tsafrir AbayovДым над местом израильского авиаудара в секторе Газа
Дым над местом израильского авиаудара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Дым над местом израильского авиаудара в секторе Газа
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КАИР, 19 янв — РИА Новости. Число погибших при израильских обстрелах сектора Газа в воскресенье утром выросло до 13, пострадали 30 человек, сообщил телеканал Al Aqsa со ссылкой на гражданскую оборону Газы.
Ранее сообщалось о восьми погибших и 25 пострадавших.
"Тринадцать человек погибли, 30 пострадали при сионистском (израильском – ред.) обстреле с момента вступления в силу (режима - ред.) прекращения огня в секторе", - говорится в сообщении телеканала.
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