https://ria.ru/20250119/gaza-1994459898.html
В Газе заявили о 13 погибших при израильских обстрелах в воскресенье
В Газе заявили о 13 погибших при израильских обстрелах в воскресенье - РИА Новости, 19.01.2025
В Газе заявили о 13 погибших при израильских обстрелах в воскресенье
Число погибших при израильских обстрелах сектора Газа в воскресенье утром выросло до 13, пострадали 30 человек, сообщил телеканал Al Aqsa со ссылкой на... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T12:36:00+03:00
2025-01-19T12:36:00+03:00
2025-01-19T12:37:00+03:00
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
сектор газа
палестина
хамас
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994451134_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a72eca87fe16f60fdc4b6e648586adb.jpg
КАИР, 19 янв — РИА Новости. Число погибших при израильских обстрелах сектора Газа в воскресенье утром выросло до 13, пострадали 30 человек, сообщил телеканал Al Aqsa со ссылкой на гражданскую оборону Газы. Ранее сообщалось о восьми погибших и 25 пострадавших. "Тринадцать человек погибли, 30 пострадали при сионистском (израильском – ред.) обстреле с момента вступления в силу (режима - ред.) прекращения огня в секторе", - говорится в сообщении телеканала.
https://ria.ru/20250119/konflikt-1915630213.html
израиль
сектор газа
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994451134_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_2d747203478a685daa10491e0b72f075.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, сектор газа, палестина, хамас, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Сектор Газа, Палестина, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
В Газе заявили о 13 погибших при израильских обстрелах в воскресенье
Al Aqsa: число жертв израильских обстрелов Газы в воскресенье выросло до 13