https://ria.ru/20250119/gaza-1994459898.html

В Газе заявили о 13 погибших при израильских обстрелах в воскресенье

В Газе заявили о 13 погибших при израильских обстрелах в воскресенье - РИА Новости, 19.01.2025

В Газе заявили о 13 погибших при израильских обстрелах в воскресенье

Число погибших при израильских обстрелах сектора Газа в воскресенье утром выросло до 13, пострадали 30 человек, сообщил телеканал Al Aqsa со ссылкой на... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T12:36:00+03:00

2025-01-19T12:36:00+03:00

2025-01-19T12:37:00+03:00

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армия обороны израиля (цахал)

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КАИР, 19 янв — РИА Новости. Число погибших при израильских обстрелах сектора Газа в воскресенье утром выросло до 13, пострадали 30 человек, сообщил телеканал Al Aqsa со ссылкой на гражданскую оборону Газы. Ранее сообщалось о восьми погибших и 25 пострадавших. "Тринадцать человек погибли, 30 пострадали при сионистском (израильском – ред.) обстреле с момента вступления в силу (режима - ред.) прекращения огня в секторе", - говорится в сообщении телеканала.

https://ria.ru/20250119/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, сектор газа, палестина, хамас, армия обороны израиля (цахал)