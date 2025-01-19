https://ria.ru/20250119/gaza-1994452839.html

Израиль нанес удары по сектору Газа, погибли восемь человек

Израиль нанес удары по сектору Газа, погибли восемь человек - РИА Новости, 19.01.2025

Израиль нанес удары по сектору Газа, погибли восемь человек

Израильские военные нанесли серию ударов по сектору Газа, погибли не менее восьми человек, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa со ссылкой на гражданскую... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T11:11:00+03:00

2025-01-19T11:11:00+03:00

2025-01-19T11:39:00+03:00

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армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв — РИА Новости. Израильские военные нанесли серию ударов по сектору Газа, погибли не менее восьми человек, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa со ссылкой на гражданскую оборону анклава."С момента объявления о вступлении в силу прекращения огня до 09:30 воскресенья в секторе Газа погибли восемь человек, 25 ранены", — говорится в публикации.По словам спасателей, пять человек погибли в городе Газа, трое — на севере анклава.Израильская армия, со своей стороны, заявила, что нанесла артиллерийские и авиационные удары по террористическим объектам на севере и в центре сектора Газа."ЦАХАЛ продолжает быть готовым к обороне и нападению и не допустит нанесения вреда безопасности жителей государства Израиль", — говорится в сообщении армейской пресс-службы.С 08:30 по местному времени должен был вступить в силу режим прекращения огня в рамках сделки по освобождению израильских заложников. Но, как заявлял премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, перемирие не начнется, пока палестинское движение ХАМАС не передаст список освобождаемых заложников. В ХАМАС заверили, что привержены условиям соглашения, а задержка вызвана техническими причинами.Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в его пределах. С начала перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки — предполагается, что речь пойдет об освобождении оставшихся заложников, постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск. Гаранты мирного процесса говорят и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.

https://ria.ru/20250116/netanyakhu-1993895196.html

https://ria.ru/20250104/mir-1992444371.html

https://ria.ru/20250119/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, израиль, хамас, армия обороны израиля (цахал)