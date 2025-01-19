Эксперт оценил вероятность отставки Макрона
Аналитик Эскобар: большинство французов хотят отставки Макрона, но это нереально
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после заседания Совета Европы в Брюсселе
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Большинство французов хотело бы отставки президента страны Эммануэля Макрона, но с учетом особенностей французской политической системы она едва ли произойдет, высказал мнение в разговоре с РИА Новости журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар.
"Сказал бы, что у 80-90% французов самое яркое желание: "Уходи!" Проблема в том, что в такой сверхцентрализованной стране, где все решения принимаются в Париже, избавиться от президента с помощью импичмента почти нереально", - считает собеседник агентства.
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За 2024 год во Франции сменилось четыре премьер-министра, что стало рекордом во французской истории. После роспуска парламента и внеочередных парламентских выборов в июле, на которых ни одна фракция не набрала абсолютного большинства, Макрон 50 дней не мог назначить нового премьер-министра. Последний французский кабмин проработал лишь три месяца и вместе с премьером Мишелем Барнье был отправлен в отставку вотумом недоверия оппозиции – впервые с 1962 года. Очередной премьер страны, Франсуа Байру, назначенный на этот пост в декабре 2024 года, смог в середине января избежать принятия вотума недоверия в парламенте, поскольку тот не получил необходимого большинства голосов.
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