https://ria.ru/20250119/frantsiya-1994438962.html

Эксперт оценил вероятность отставки Макрона

Эксперт оценил вероятность отставки Макрона - РИА Новости, 19.01.2025

Эксперт оценил вероятность отставки Макрона

Большинство французов хотело бы отставки президента страны Эммануэля Макрона, но с учетом особенностей французской политической системы она едва ли произойдет,... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T09:12:00+03:00

2025-01-19T09:12:00+03:00

2025-01-19T09:12:00+03:00

в мире

франция

париж

эммануэль макрон

мишель барнье

франсуа байру

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Большинство французов хотело бы отставки президента страны Эммануэля Макрона, но с учетом особенностей французской политической системы она едва ли произойдет, высказал мнение в разговоре с РИА Новости журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар. "Сказал бы, что у 80-90% французов самое яркое желание: "Уходи!" Проблема в том, что в такой сверхцентрализованной стране, где все решения принимаются в Париже, избавиться от президента с помощью импичмента почти нереально", - считает собеседник агентства. При этом аналитик полагает, что уход Макрона пошел бы на благо Франции, поскольку именно из-за его политики страна несет ущерб в разных сферах. За 2024 год во Франции сменилось четыре премьер-министра, что стало рекордом во французской истории. После роспуска парламента и внеочередных парламентских выборов в июле, на которых ни одна фракция не набрала абсолютного большинства, Макрон 50 дней не мог назначить нового премьер-министра. Последний французский кабмин проработал лишь три месяца и вместе с премьером Мишелем Барнье был отправлен в отставку вотумом недоверия оппозиции – впервые с 1962 года. Очередной премьер страны, Франсуа Байру, назначенный на этот пост в декабре 2024 года, смог в середине января избежать принятия вотума недоверия в парламенте, поскольку тот не получил необходимого большинства голосов.

https://ria.ru/20250103/makron-1992445726.html

https://ria.ru/20241213/makron-1989110824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, париж, эммануэль макрон, мишель барнье, франсуа байру