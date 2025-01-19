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Эксперт оценил вероятность отставки Макрона - РИА Новости, 19.01.2025
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09:12 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/frantsiya-1994438962.html
Эксперт оценил вероятность отставки Макрона
Эксперт оценил вероятность отставки Макрона - РИА Новости, 19.01.2025
Эксперт оценил вероятность отставки Макрона
Большинство французов хотело бы отставки президента страны Эммануэля Макрона, но с учетом особенностей французской политической системы она едва ли произойдет,... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T09:12:00+03:00
2025-01-19T09:12:00+03:00
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эммануэль макрон
мишель барнье
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Большинство французов хотело бы отставки президента страны Эммануэля Макрона, но с учетом особенностей французской политической системы она едва ли произойдет, высказал мнение в разговоре с РИА Новости журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар. "Сказал бы, что у 80-90% французов самое яркое желание: "Уходи!" Проблема в том, что в такой сверхцентрализованной стране, где все решения принимаются в Париже, избавиться от президента с помощью импичмента почти нереально", - считает собеседник агентства. При этом аналитик полагает, что уход Макрона пошел бы на благо Франции, поскольку именно из-за его политики страна несет ущерб в разных сферах. За 2024 год во Франции сменилось четыре премьер-министра, что стало рекордом во французской истории. После роспуска парламента и внеочередных парламентских выборов в июле, на которых ни одна фракция не набрала абсолютного большинства, Макрон 50 дней не мог назначить нового премьер-министра. Последний французский кабмин проработал лишь три месяца и вместе с премьером Мишелем Барнье был отправлен в отставку вотумом недоверия оппозиции – впервые с 1962 года. Очередной премьер страны, Франсуа Байру, назначенный на этот пост в декабре 2024 года, смог в середине января избежать принятия вотума недоверия в парламенте, поскольку тот не получил необходимого большинства голосов.
https://ria.ru/20250103/makron-1992445726.html
https://ria.ru/20241213/makron-1989110824.html
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в мире, франция, париж, эммануэль макрон, мишель барнье, франсуа байру
В мире, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Мишель Барнье, Франсуа Байру
Эксперт оценил вероятность отставки Макрона

Аналитик Эскобар: большинство французов хотят отставки Макрона, но это нереально

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после заседания Совета Европы в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после заседания Совета Европы в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Большинство французов хотело бы отставки президента страны Эммануэля Макрона, но с учетом особенностей французской политической системы она едва ли произойдет, высказал мнение в разговоре с РИА Новости журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар.
"Сказал бы, что у 80-90% французов самое яркое желание: "Уходи!" Проблема в том, что в такой сверхцентрализованной стране, где все решения принимаются в Париже, избавиться от президента с помощью импичмента почти нереально", - считает собеседник агентства.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Опрос показал, сколько французов хотят отставки Макрона
3 января, 22:17
При этом аналитик полагает, что уход Макрона пошел бы на благо Франции, поскольку именно из-за его политики страна несет ущерб в разных сферах.
За 2024 год во Франции сменилось четыре премьер-министра, что стало рекордом во французской истории. После роспуска парламента и внеочередных парламентских выборов в июле, на которых ни одна фракция не набрала абсолютного большинства, Макрон 50 дней не мог назначить нового премьер-министра. Последний французский кабмин проработал лишь три месяца и вместе с премьером Мишелем Барнье был отправлен в отставку вотумом недоверия оппозиции – впервые с 1962 года. Очередной премьер страны, Франсуа Байру, назначенный на этот пост в декабре 2024 года, смог в середине января избежать принятия вотума недоверия в парламенте, поскольку тот не получил необходимого большинства голосов.
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