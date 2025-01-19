Ефимов: для вестибюля "Печатников" использовали тысячу кубометров бетона
Ефимов: для вестибюля метро "Печатники" использовали тысячу кубометров бетона
© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Для возведения объединенного вестибюля станций "Печатники" Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий московского метрополитена использовали более тысячи кубометров бетона и смонтировали 38 тонн металлоконструкций, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
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"Городской вокзал Печатники объединяет две линии метро, станцию второго Московского центрального диаметра и наземный городской транспорт. Ранее завершили важный этап по его созданию – открыли новый объединенный вестибюль, который обеспечил вход на БКЛ со стороны улицы Гурьянова и пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию. Общая площадь объекта составила более 3 тысяч квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, вестибюль по конструкции и облику идентичен действующему вестибюлю станции БКЛ. Стены в нем отделали натуральным камнем, фасады покрыли алюминиевыми панелями. Оба сооружения выполнены в черно-серой гамме и формой напоминают книжные полки.
Объединенный вестибюль "Печатников" открыли в начале января. Как отмечал тогда мэр Москвы Сергей Собянин, он должен улучшить транспортную доступность для 31,4 тысячи человек.