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Ефимов: для вестибюля "Печатников" использовали тысячу кубометров бетона

Ефимов: для вестибюля "Печатников" использовали тысячу кубометров бетона - РИА Новости, 19.01.2025

Ефимов: для вестибюля "Печатников" использовали тысячу кубометров бетона

Для возведения объединенного вестибюля станций "Печатники" Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий московского метрополитена использовали более тысячи... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T13:17:00+03:00

2025-01-19T13:17:00+03:00

2025-01-19T13:17:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Для возведения объединенного вестибюля станций "Печатники" Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий московского метрополитена использовали более тысячи кубометров бетона и смонтировали 38 тонн металлоконструкций, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Городской вокзал Печатники объединяет две линии метро, станцию второго Московского центрального диаметра и наземный городской транспорт. Ранее завершили важный этап по его созданию – открыли новый объединенный вестибюль, который обеспечил вход на БКЛ со стороны улицы Гурьянова и пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию. Общая площадь объекта составила более 3 тысяч квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, вестибюль по конструкции и облику идентичен действующему вестибюлю станции БКЛ. Стены в нем отделали натуральным камнем, фасады покрыли алюминиевыми панелями. Оба сооружения выполнены в черно-серой гамме и формой напоминают книжные полки.Объединенный вестибюль "Печатников" открыли в начале января. Как отмечал тогда мэр Москвы Сергей Собянин, он должен улучшить транспортную доступность для 31,4 тысячи человек.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы