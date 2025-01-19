https://ria.ru/20250119/dtp-1994461039.html

В Новосибирской области столкнулись две иномарки, есть погибшие

В Новосибирской области столкнулись две иномарки, есть погибшие - РИА Новости, 19.01.2025

В Новосибирской области столкнулись две иномарки, есть погибшие

Три человека погибли в воскресенье в Новосибирской области после лобового столкновения двух легковых автомобилей, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T12:45:00+03:00

2025-01-19T12:45:00+03:00

2025-01-19T12:49:00+03:00

происшествия

новосибирская область

черепановский район

барнаул

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НОВОСИБИРСК, 19 янв — РИА Новости. Три человека погибли в воскресенье в Новосибирской области после лобового столкновения двух легковых автомобилей, сообщает Госавтоинспекция региона. "По предварительной информации, 19 января 2025 года около 10.50 (06.50 мск) на территории Черепановского района водитель-женщина 1974 года рождения, управляя автомобилем Toyota Ipsum, двигаясь по автодороге Р-256 со стороны города Барнаула в сторону Новосибирска, выехав на полосу встречного движения, совершила столкновение со встречным легковым автомобилем Lifan под управлением мужчины 1978 года рождения", - говорится в сообщении. В результате столкновения погибли оба водителя транспортных средств, а также пассажир автомобиля Toyota, мужчина 1982 года рождения. Еще один пассажир Toyota получил различные травмы. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240527/dtp-1948531818.html

новосибирская область

черепановский район

барнаул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирская область, черепановский район, барнаул