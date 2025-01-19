Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирской области столкнулись две иномарки, есть погибшие - РИА Новости, 19.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 19.01.2025 (обновлено: 12:49 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/dtp-1994461039.html
В Новосибирской области столкнулись две иномарки, есть погибшие
В Новосибирской области столкнулись две иномарки, есть погибшие - РИА Новости, 19.01.2025
В Новосибирской области столкнулись две иномарки, есть погибшие
Три человека погибли в воскресенье в Новосибирской области после лобового столкновения двух легковых автомобилей, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T12:45:00+03:00
2025-01-19T12:49:00+03:00
происшествия
новосибирская область
черепановский район
барнаул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994461386_0:75:1280:795_1920x0_80_0_0_685cb43edcf59242e62be26e0eea98f9.jpg
НОВОСИБИРСК, 19 янв — РИА Новости. Три человека погибли в воскресенье в Новосибирской области после лобового столкновения двух легковых автомобилей, сообщает Госавтоинспекция региона. "По предварительной информации, 19 января 2025 года около 10.50 (06.50 мск) на территории Черепановского района водитель-женщина 1974 года рождения, управляя автомобилем Toyota Ipsum, двигаясь по автодороге Р-256 со стороны города Барнаула в сторону Новосибирска, выехав на полосу встречного движения, совершила столкновение со встречным легковым автомобилем Lifan под управлением мужчины 1978 года рождения", - говорится в сообщении. В результате столкновения погибли оба водителя транспортных средств, а также пассажир автомобиля Toyota, мужчина 1982 года рождения. Еще один пассажир Toyota получил различные травмы. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240527/dtp-1948531818.html
новосибирская область
черепановский район
барнаул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994461386_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9e6ad390a5261a47f3f27c0925212bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирская область, черепановский район, барнаул
Происшествия, Новосибирская область, Черепановский район, Барнаул
В Новосибирской области столкнулись две иномарки, есть погибшие

В Новосибирской области три человека погибли при лобовом столкновении иномарок

© Фото : Госавтоинспекция Новосибирской области/TelegramМесто столкновения легковых автомобилей в Новосибирской области
Место столкновения легковых автомобилей в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© Фото : Госавтоинспекция Новосибирской области/Telegram
Место столкновения легковых автомобилей в Новосибирской области
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 19 янв — РИА Новости. Три человека погибли в воскресенье в Новосибирской области после лобового столкновения двух легковых автомобилей, сообщает Госавтоинспекция региона.
"По предварительной информации, 19 января 2025 года около 10.50 (06.50 мск) на территории Черепановского района водитель-женщина 1974 года рождения, управляя автомобилем Toyota Ipsum, двигаясь по автодороге Р-256 со стороны города Барнаула в сторону Новосибирска, выехав на полосу встречного движения, совершила столкновение со встречным легковым автомобилем Lifan под управлением мужчины 1978 года рождения", - говорится в сообщении.
В результате столкновения погибли оба водителя транспортных средств, а также пассажир автомобиля Toyota, мужчина 1982 года рождения. Еще один пассажир Toyota получил различные травмы.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Момент столкновения легковой машины с грузовиком в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
В Новосибирской области водитель выжила после столкновения с грузовиком
27 мая 2024, 09:10
 
ПроисшествияНовосибирская областьЧерепановский районБарнаул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала