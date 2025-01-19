В Новосибирской области столкнулись две иномарки, есть погибшие
В Новосибирской области три человека погибли при лобовом столкновении иномарок
© Фото : Госавтоинспекция Новосибирской области/TelegramМесто столкновения легковых автомобилей в Новосибирской области
Место столкновения легковых автомобилей в Новосибирской области
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НОВОСИБИРСК, 19 янв — РИА Новости. Три человека погибли в воскресенье в Новосибирской области после лобового столкновения двух легковых автомобилей, сообщает Госавтоинспекция региона.
"По предварительной информации, 19 января 2025 года около 10.50 (06.50 мск) на территории Черепановского района водитель-женщина 1974 года рождения, управляя автомобилем Toyota Ipsum, двигаясь по автодороге Р-256 со стороны города Барнаула в сторону Новосибирска, выехав на полосу встречного движения, совершила столкновение со встречным легковым автомобилем Lifan под управлением мужчины 1978 года рождения", - говорится в сообщении.
В результате столкновения погибли оба водителя транспортных средств, а также пассажир автомобиля Toyota, мужчина 1982 года рождения. Еще один пассажир Toyota получил различные травмы.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.
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