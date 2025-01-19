https://ria.ru/20250119/diabet-1994424363.html
Эндокринолог назвала неочевидные признаки диабета
Эндокринолог назвала неочевидные признаки диабета - РИА Новости, 19.01.2025
Эндокринолог назвала неочевидные признаки диабета
Потемнение кожи вокруг шеи, в складках тела, подмышечных впадинах, паховой области, частые дрожжевые инфекции и запах ацетона изо рта могут быть неочевидными... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T03:12:00+03:00
2025-01-19T03:12:00+03:00
2025-01-19T03:12:00+03:00
общество
здоровье - общество
диабет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513770_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_2f4432f9b185cb38df2786f2f5b432e9.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Потемнение кожи вокруг шеи, в складках тела, подмышечных впадинах, паховой области, частые дрожжевые инфекции и запах ацетона изо рта могут быть неочевидными признаками диабета, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог московской поликлиники №220 Анна Невольникова. "Если человек наблюдает у себя потемнение кожи вокруг шеи, в складках тела, подмышечных впадинах, паховой области или частые дрожжевые инфекции, например кандидозы, то это могут быть симптомы, которые указывают на наличие диабета", - рассказала Невольникова. По ее словам, к неочевидному признаку диабета также можно отнести запах ацетона изо рта, не связанный с голоданием.
https://ria.ru/20240725/diabet-1961849376.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513770_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_60eac0a31795866df50a94a6c17b9e6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, диабет
Общество, Здоровье - Общество, Диабет
Эндокринолог назвала неочевидные признаки диабета
Эндокринолог Невольникова назвала частые дрожжевые инфекции признаком диабета
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Потемнение кожи вокруг шеи, в складках тела, подмышечных впадинах, паховой области, частые дрожжевые инфекции и запах ацетона изо рта могут быть неочевидными признаками диабета, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог московской поликлиники №220 Анна Невольникова.
"Если человек наблюдает у себя потемнение кожи вокруг шеи, в складках тела, подмышечных впадинах, паховой области или частые дрожжевые инфекции, например кандидозы, то это могут быть симптомы, которые указывают на наличие диабета", - рассказала Невольникова.
По ее словам, к неочевидному признаку диабета также можно отнести запах ацетона изо рта, не связанный с голоданием.