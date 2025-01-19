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Эндокринолог назвала неочевидные признаки диабета

Эндокринолог назвала неочевидные признаки диабета - РИА Новости, 19.01.2025

Эндокринолог назвала неочевидные признаки диабета

Потемнение кожи вокруг шеи, в складках тела, подмышечных впадинах, паховой области, частые дрожжевые инфекции и запах ацетона изо рта могут быть неочевидными... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T03:12:00+03:00

2025-01-19T03:12:00+03:00

2025-01-19T03:12:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Потемнение кожи вокруг шеи, в складках тела, подмышечных впадинах, паховой области, частые дрожжевые инфекции и запах ацетона изо рта могут быть неочевидными признаками диабета, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог московской поликлиники №220 Анна Невольникова. "Если человек наблюдает у себя потемнение кожи вокруг шеи, в складках тела, подмышечных впадинах, паховой области или частые дрожжевые инфекции, например кандидозы, то это могут быть симптомы, которые указывают на наличие диабета", - рассказала Невольникова. По ее словам, к неочевидному признаку диабета также можно отнести запах ацетона изо рта, не связанный с голоданием.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, диабет