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Эндокринолог назвала неочевидные признаки диабета - РИА Новости, 19.01.2025
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Эндокринолог назвала неочевидные признаки диабета
Эндокринолог назвала неочевидные признаки диабета - РИА Новости, 19.01.2025
Эндокринолог назвала неочевидные признаки диабета
Потемнение кожи вокруг шеи, в складках тела, подмышечных впадинах, паховой области, частые дрожжевые инфекции и запах ацетона изо рта могут быть неочевидными... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T03:12:00+03:00
2025-01-19T03:12:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Потемнение кожи вокруг шеи, в складках тела, подмышечных впадинах, паховой области, частые дрожжевые инфекции и запах ацетона изо рта могут быть неочевидными признаками диабета, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог московской поликлиники №220 Анна Невольникова. "Если человек наблюдает у себя потемнение кожи вокруг шеи, в складках тела, подмышечных впадинах, паховой области или частые дрожжевые инфекции, например кандидозы, то это могут быть симптомы, которые указывают на наличие диабета", - рассказала Невольникова. По ее словам, к неочевидному признаку диабета также можно отнести запах ацетона изо рта, не связанный с голоданием.
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общество, здоровье - общество, диабет
Общество, Здоровье - Общество, Диабет
Эндокринолог назвала неочевидные признаки диабета

Эндокринолог Невольникова назвала частые дрожжевые инфекции признаком диабета

© iStock.com / megafloppПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© iStock.com / megaflopp
Прием у врача. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Потемнение кожи вокруг шеи, в складках тела, подмышечных впадинах, паховой области, частые дрожжевые инфекции и запах ацетона изо рта могут быть неочевидными признаками диабета, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог московской поликлиники №220 Анна Невольникова.
"Если человек наблюдает у себя потемнение кожи вокруг шеи, в складках тела, подмышечных впадинах, паховой области или частые дрожжевые инфекции, например кандидозы, то это могут быть симптомы, которые указывают на наличие диабета", - рассказала Невольникова.
По ее словам, к неочевидному признаку диабета также можно отнести запах ацетона изо рта, не связанный с голоданием.
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