https://ria.ru/20250119/blinken-1994425481.html
Блинкен обсудил с главой МИД Британии ситуацию на Ближнем Востоке
Блинкен обсудил с главой МИД Британии ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.01.2025
Блинкен обсудил с главой МИД Британии ситуацию на Ближнем Востоке
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в рамках последнего звонка с главой британского МИД Дэвидом Лэмми обсудил ситуацию на Ближнем Востоке, конфликт на... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T04:15:00+03:00
2025-01-19T04:15:00+03:00
2025-01-19T04:15:00+03:00
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в рамках последнего звонка с главой британского МИД Дэвидом Лэмми обсудил ситуацию на Ближнем Востоке, конфликт на Украине и соперничество с Китаем, сообщили в госдепе. “Секретарь поблагодарил министра иностранных дел за тесное партнерство, которое они создали в рамках “особых отношений” США и Великобритании”, - указано в распространенном релизе ведомства. Отмечается, что Блинкен пожелал Лэмми успехов в продолжении совместной работы Соединенных Штатов и Соединенного Королевства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ближний восток, украина, энтони блинкен
В мире, США, Ближний Восток, Украина, Энтони Блинкен
Блинкен обсудил с главой МИД Британии ситуацию на Ближнем Востоке
Блинкен обсудил с главой МИД Британии Ближний Восток, Украину и Китай