https://ria.ru/20250119/blinken-1994425481.html

Блинкен обсудил с главой МИД Британии ситуацию на Ближнем Востоке

Блинкен обсудил с главой МИД Британии ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.01.2025

Блинкен обсудил с главой МИД Британии ситуацию на Ближнем Востоке

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в рамках последнего звонка с главой британского МИД Дэвидом Лэмми обсудил ситуацию на Ближнем Востоке, конфликт на... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T04:15:00+03:00

2025-01-19T04:15:00+03:00

2025-01-19T04:15:00+03:00

в мире

сша

ближний восток

украина

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в рамках последнего звонка с главой британского МИД Дэвидом Лэмми обсудил ситуацию на Ближнем Востоке, конфликт на Украине и соперничество с Китаем, сообщили в госдепе. “Секретарь поблагодарил министра иностранных дел за тесное партнерство, которое они создали в рамках “особых отношений” США и Великобритании”, - указано в распространенном релизе ведомства. Отмечается, что Блинкен пожелал Лэмми успехов в продолжении совместной работы Соединенных Штатов и Соединенного Королевства.

https://ria.ru/20250119/blinken-1994421442.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, ближний восток, украина, энтони блинкен