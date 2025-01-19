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Блинкен обсудил с главой МИД Британии ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.01.2025
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04:15 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/blinken-1994425481.html
Блинкен обсудил с главой МИД Британии ситуацию на Ближнем Востоке
Блинкен обсудил с главой МИД Британии ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.01.2025
Блинкен обсудил с главой МИД Британии ситуацию на Ближнем Востоке
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в рамках последнего звонка с главой британского МИД Дэвидом Лэмми обсудил ситуацию на Ближнем Востоке, конфликт на... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T04:15:00+03:00
2025-01-19T04:15:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
украина
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в рамках последнего звонка с главой британского МИД Дэвидом Лэмми обсудил ситуацию на Ближнем Востоке, конфликт на Украине и соперничество с Китаем, сообщили в госдепе. “Секретарь поблагодарил министра иностранных дел за тесное партнерство, которое они создали в рамках “особых отношений” США и Великобритании”, - указано в распространенном релизе ведомства. Отмечается, что Блинкен пожелал Лэмми успехов в продолжении совместной работы Соединенных Штатов и Соединенного Королевства.
https://ria.ru/20250119/blinken-1994421442.html
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ближний восток
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в мире, сша, ближний восток, украина, энтони блинкен
В мире, США, Ближний Восток, Украина, Энтони Блинкен
Блинкен обсудил с главой МИД Британии ситуацию на Ближнем Востоке

Блинкен обсудил с главой МИД Британии Ближний Восток, Украину и Китай

© AP PhotoГоссекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Ташкенте
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в рамках последнего звонка с главой британского МИД Дэвидом Лэмми обсудил ситуацию на Ближнем Востоке, конфликт на Украине и соперничество с Китаем, сообщили в госдепе.
“Секретарь поблагодарил министра иностранных дел за тесное партнерство, которое они создали в рамках “особых отношений” США и Великобритании”, - указано в распространенном релизе ведомства.
Отмечается, что Блинкен пожелал Лэмми успехов в продолжении совместной работы Соединенных Штатов и Соединенного Королевства.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен на 31-м саммите-форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Конференц-центре Лимы - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
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