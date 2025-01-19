https://ria.ru/20250119/bespilotniki-1994435474.html
Силы ПВО уничтожили два украинских дрона над двумя регионами за ночь
Силы ПВО уничтожили два украинских дрона над двумя регионами за ночь - РИА Новости, 19.01.2025
Силы ПВО уничтожили два украинских дрона над двумя регионами за ночь
Российские средства ПВО уничтожили за ночь два украинских беспилотника над Брянской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T08:10:00+03:00
2025-01-19T08:10:00+03:00
2025-01-19T08:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь два украинских беспилотника над Брянской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской и Белгородской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Брянская область
Силы ПВО уничтожили два украинских дрона над двумя регионами за ночь
МО: ПВО за ночь сбила два украинских дрона над Брянской и Белгородской областями