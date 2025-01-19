https://ria.ru/20250119/bespilotniki-1994435474.html

Силы ПВО уничтожили два украинских дрона над двумя регионами за ночь

Силы ПВО уничтожили два украинских дрона над двумя регионами за ночь - РИА Новости, 19.01.2025

Силы ПВО уничтожили два украинских дрона над двумя регионами за ночь

Российские средства ПВО уничтожили за ночь два украинских беспилотника над Брянской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T08:10:00+03:00

2025-01-19T08:10:00+03:00

2025-01-19T08:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

брянская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь два украинских беспилотника над Брянской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской и Белгородской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, брянская область