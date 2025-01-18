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Биография Артема Жоги

Биография Артема Жоги - РИА Новости, 18.01.2025

Биография Артема Жоги

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Владимирович Жога родился 18 января 1975 года в поселке Широкий Сусуманского... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T01:11:00+03:00

2025-01-18T01:11:00+03:00

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Владимирович Жога родился 18 января 1975 года в поселке Широкий Сусуманского района Магаданской области.В 2020 году окончил Докучаевский техникум Донецкого национального университета экономики и торговли им. М. Туган-Барановского.После распада СССР вместе с семьей переехал на Украину, сначала в Донецк, затем в Славянск. С 1990-х годов занимался предпринимательской деятельностью.В феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича и наделила президентскими полномочиями председателя парламента Александра Турчинова. 25 мая 2014 года на Украине прошли досрочные выборы президента, победу на которых одержал самовыдвиженец Петр Порошенко. Ряд регионов на юго-востоке страны не признали легитимность новых киевских властей. В Донецкой и Луганской областях 11 мая состоялись референдумы о статусе регионов. 12 мая Донецкая и Луганская народные республики провозгласили себя суверенными государствами. Власти Украины в апреле 2014 года начали в Донбассе силовую операцию против недовольных произошедшим в феврале госпереворотом жителей.Артем Жога вступил в народное ополчение Донбасса. Служил в батальоне "Спарта", подразделении народной милиции ДНР, которым командовал Арсен Павлов (позывной Моторола.). В 2016 году после гибели Арсена Павлова подразделение возглавил сын Артема Жоги – Владимир.5 марта 2022 года сын Артема Жоги Владимир (позывной "Воха") погиб в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей. Глава ДНР Денис Пушилин присвоил Жоге-младшему звание Героя ДНР (посмертно). Позже президент РФ Владимир Путин присвоил ему Героя России (посмертно). Владимир Жога стал первым представителем донецкого ополчения, удостоенным звания Героя России.После гибели сына Артем Жога стал командиром батальона "Спарта".В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей состоялись референдумы о вхождении этих регионов в состав России. Большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ. 30 сентября 2022 года были подписаны договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. По итогам выборов в Народный совет (парламент) ДНР, прошедших с 8 по 10 сентября 2023 года, Артем Жога был избран депутатом республиканского парламента от партии "Единая Россия".20 сентября 2023 года был утвержден председателем Народного совета ДНР.8 декабря 2023 года Артем Жога во время неформального общения президента РФ с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России обратился к Путину с вопросом об участии в выборах-2024, глава государства сообщил ему о планах выдвигаться на новый президентский срок. В 2023-2024 годах Артем Жога был сопредседателем предвыборного штаба Владимира Путина.Участник I потока образовательной программы "Время героев". В рамках обучения проходил стажировку в центральном аппарате администрации президента Российской Федерации.2 октября 2024 года был назначен полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.25 октября 2024 года указом президента Владимира Путина включен в состав Совета Безопасности Российской Федерации.Член генерального совета партии "Единая Россия".Член регионального политического совета Донецкого регионального отделения партии "Единая Россия".Входит в наблюдательный совет Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества".Член попечительского совета "Ельцин-центра".Имеет звание гвардии полковник.Герой ДНР (2023). Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Орденом Мужества, другими орденами и медалями.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, артем жога, биографии