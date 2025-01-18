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Организатор заговора против Лукашенко дал интервью белорусскому ТВ - РИА Новости, 18.01.2025
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01:43 18.01.2025 (обновлено: 06:21 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/zenkovich-1994320551.html
Организатор заговора против Лукашенко дал интервью белорусскому ТВ
Организатор заговора против Лукашенко дал интервью белорусскому ТВ - РИА Новости, 18.01.2025
Организатор заговора против Лукашенко дал интервью белорусскому ТВ
Организатор заговора против президента Белоруссии Александра Лукашенко в 2021 году, осужденный к 11 годам колонии и попросивший о помиловании, Юрий Зенкович дал РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T01:43:00+03:00
2025-01-18T06:21:00+03:00
белоруссия
сша
россия
александр лукашенко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МИНСК, 18 янв - РИА Новости. Организатор заговора против президента Белоруссии Александра Лукашенко в 2021 году, осужденный к 11 годам колонии и попросивший о помиловании, Юрий Зенкович дал интервью белорусскому государственному телеканалу ОНТ в качестве "политолога и эксперта".В сентябре в эфире гостелеканала "Беларусь 1" имеющий белорусское и американское гражданство юрист Зенкович заявил, что признает свою вину в заговоре ради захвата власти, просит прощения у Лукашенко и просит помиловать его, дав возможность вернуться к семье и близким в США, к профессиональной деятельности. Данное интервью снималось в помещении колонии, а Зенкович, одетый в черную тюремную спецодежду, был подписан как "осужденный за организацию заговора в целью захвата государственной власти". О результатах рассмотрения прошения Зенковича о помиловании официально не сообщалось. В титрах телеканала ОНТ в пятницу Зенкович подписан как "американский адвокат, политолог, эксперт". Он одет в обычную одежду – рубашку, пиджак, брюки, — а интерьер помещения, где велись съемки, напоминает гостиничный. Зенкович рассказал в интервью о методах информационной политики правительства США, о специфике работы "Радио Свобода"*, финансировании и редакционной политике этого СМИ, в том числе в отношении Белоруссии, включая период президентских выборов в республике в 2020 году и протестов оппозиции. Он назвал "Радио Свобода"* одним из инструментов мягкой силы в проведении внешней политики США, фактором, способным вызывать в странах, где осуществляет воздействие, протесты, цветные революции и даже смену власти."Целью данной политики (США в Белоруссии. – Прим. ред.) является смена власти в Республике Беларусь, а конкретно – смена главы государства Александра Лукашенко на иную фигуру, которая будет больше соответствовать интересам Соединенных Штатов. Аналогичные инструменты мягкой силы есть на территории других стран постсоветского пространства. А конечной целью политики США в нашем регионе является установление более лояльных для США режимов и взятие ресурсной базы и экономики этих стран под контроль американского бизнеса и американских компаний", — сказал Зенкович во время интервью. Белорусский президент 17 апреля 2021 года заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным главы государства, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. Как сообщали в ФСБ России, в Москве были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии юрист Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, планировавшие военный переворот в Минске 9 мая 2021 года. В эту же группу, по данным КГБ Белоруссии, входил и лидер действовавшей на тот момент оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, он был задержан на территории республики. Позже Генеральная прокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело по обвинению Зенковича, Федуты и Костусева в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Одновременно Зенковичу были инкриминированы создание экстремистского формирования и руководство таким формированием, а также публичные призывы к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, распространение материалов, содержащих такие призывы, совершенные с использованием интернета. Ему также вменялось в вину разжигание социальной вражды и розни, совершенное группой лиц. Зенкович признал полностью вину в суде. Суд приговорил его к 11 годам колонии усиленного режима, Федуту и Костусева — к 10 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. В июле 2024 года Костусев, страдавший онкологией, был помилован и вышел на свободу раньше срока.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России и признанное нежелательным в России
https://ria.ru/20250116/belorussiya-1993953357.html
https://ria.ru/20250115/oppozitsionery-1993843709.html
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белоруссия, сша, россия, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Белоруссия, США, Россия, Александр Лукашенко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Организатор заговора против Лукашенко дал интервью белорусскому ТВ

Зенкович дал интервью белорусскому телеканалу ОНТ как "политолог и эксперт"

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЮрий Зенкович
Юрий Зенкович - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Юрий Зенкович. Архивное фото
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МИНСК, 18 янв - РИА Новости. Организатор заговора против президента Белоруссии Александра Лукашенко в 2021 году, осужденный к 11 годам колонии и попросивший о помиловании, Юрий Зенкович дал интервью белорусскому государственному телеканалу ОНТ в качестве "политолога и эксперта".
В сентябре в эфире гостелеканала "Беларусь 1" имеющий белорусское и американское гражданство юрист Зенкович заявил, что признает свою вину в заговоре ради захвата власти, просит прощения у Лукашенко и просит помиловать его, дав возможность вернуться к семье и близким в США, к профессиональной деятельности. Данное интервью снималось в помещении колонии, а Зенкович, одетый в черную тюремную спецодежду, был подписан как "осужденный за организацию заговора в целью захвата государственной власти". О результатах рассмотрения прошения Зенковича о помиловании официально не сообщалось.
Минск - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
В Белоруссии фиксируют активизацию деятельности иностранных спецслужб
16 января, 09:08
В титрах телеканала ОНТ в пятницу Зенкович подписан как "американский адвокат, политолог, эксперт". Он одет в обычную одежду – рубашку, пиджак, брюки, — а интерьер помещения, где велись съемки, напоминает гостиничный.
Зенкович рассказал в интервью о методах информационной политики правительства США, о специфике работы "Радио Свобода"*, финансировании и редакционной политике этого СМИ, в том числе в отношении Белоруссии, включая период президентских выборов в республике в 2020 году и протестов оппозиции. Он назвал "Радио Свобода"* одним из инструментов мягкой силы в проведении внешней политики США, фактором, способным вызывать в странах, где осуществляет воздействие, протесты, цветные революции и даже смену власти.
"Целью данной политики (США в Белоруссии. – Прим. ред.) является смена власти в Республике Беларусь, а конкретно – смена главы государства Александра Лукашенко на иную фигуру, которая будет больше соответствовать интересам Соединенных Штатов. Аналогичные инструменты мягкой силы есть на территории других стран постсоветского пространства. А конечной целью политики США в нашем регионе является установление более лояльных для США режимов и взятие ресурсной базы и экономики этих стран под контроль американского бизнеса и американских компаний", — сказал Зенкович во время интервью.
Белорусский президент 17 апреля 2021 года заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным главы государства, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем.
Как сообщали в ФСБ России, в Москве были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии юрист Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, планировавшие военный переворот в Минске 9 мая 2021 года. В эту же группу, по данным КГБ Белоруссии, входил и лидер действовавшей на тот момент оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, он был задержан на территории республики.
Дом правительства Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
В Минске объяснили, почему оппозиционеры не могут вернуться в Белоруссию
15 января, 14:37
Позже Генеральная прокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело по обвинению Зенковича, Федуты и Костусева в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Одновременно Зенковичу были инкриминированы создание экстремистского формирования и руководство таким формированием, а также публичные призывы к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, распространение материалов, содержащих такие призывы, совершенные с использованием интернета. Ему также вменялось в вину разжигание социальной вражды и розни, совершенное группой лиц.
Зенкович признал полностью вину в суде. Суд приговорил его к 11 годам колонии усиленного режима, Федуту и Костусева — к 10 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. В июле 2024 года Костусев, страдавший онкологией, был помилован и вышел на свободу раньше срока.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России и признанное нежелательным в России
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Лукашенко заявил, что раскачать ситуацию в Белоруссии не получится
8 января, 19:00
 
БелоруссияСШАРоссияАлександр ЛукашенкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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