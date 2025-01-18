https://ria.ru/20250118/zenkovich-1994320551.html

Организатор заговора против Лукашенко дал интервью белорусскому ТВ

Организатор заговора против Лукашенко дал интервью белорусскому ТВ - РИА Новости, 18.01.2025

Организатор заговора против Лукашенко дал интервью белорусскому ТВ

Организатор заговора против президента Белоруссии Александра Лукашенко в 2021 году, осужденный к 11 годам колонии и попросивший о помиловании, Юрий Зенкович дал РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T01:43:00+03:00

2025-01-18T01:43:00+03:00

2025-01-18T06:21:00+03:00

белоруссия

сша

россия

александр лукашенко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МИНСК, 18 янв - РИА Новости. Организатор заговора против президента Белоруссии Александра Лукашенко в 2021 году, осужденный к 11 годам колонии и попросивший о помиловании, Юрий Зенкович дал интервью белорусскому государственному телеканалу ОНТ в качестве "политолога и эксперта".В сентябре в эфире гостелеканала "Беларусь 1" имеющий белорусское и американское гражданство юрист Зенкович заявил, что признает свою вину в заговоре ради захвата власти, просит прощения у Лукашенко и просит помиловать его, дав возможность вернуться к семье и близким в США, к профессиональной деятельности. Данное интервью снималось в помещении колонии, а Зенкович, одетый в черную тюремную спецодежду, был подписан как "осужденный за организацию заговора в целью захвата государственной власти". О результатах рассмотрения прошения Зенковича о помиловании официально не сообщалось. В титрах телеканала ОНТ в пятницу Зенкович подписан как "американский адвокат, политолог, эксперт". Он одет в обычную одежду – рубашку, пиджак, брюки, — а интерьер помещения, где велись съемки, напоминает гостиничный. Зенкович рассказал в интервью о методах информационной политики правительства США, о специфике работы "Радио Свобода"*, финансировании и редакционной политике этого СМИ, в том числе в отношении Белоруссии, включая период президентских выборов в республике в 2020 году и протестов оппозиции. Он назвал "Радио Свобода"* одним из инструментов мягкой силы в проведении внешней политики США, фактором, способным вызывать в странах, где осуществляет воздействие, протесты, цветные революции и даже смену власти."Целью данной политики (США в Белоруссии. – Прим. ред.) является смена власти в Республике Беларусь, а конкретно – смена главы государства Александра Лукашенко на иную фигуру, которая будет больше соответствовать интересам Соединенных Штатов. Аналогичные инструменты мягкой силы есть на территории других стран постсоветского пространства. А конечной целью политики США в нашем регионе является установление более лояльных для США режимов и взятие ресурсной базы и экономики этих стран под контроль американского бизнеса и американских компаний", — сказал Зенкович во время интервью. Белорусский президент 17 апреля 2021 года заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным главы государства, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. Как сообщали в ФСБ России, в Москве были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии юрист Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, планировавшие военный переворот в Минске 9 мая 2021 года. В эту же группу, по данным КГБ Белоруссии, входил и лидер действовавшей на тот момент оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, он был задержан на территории республики. Позже Генеральная прокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело по обвинению Зенковича, Федуты и Костусева в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Одновременно Зенковичу были инкриминированы создание экстремистского формирования и руководство таким формированием, а также публичные призывы к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, распространение материалов, содержащих такие призывы, совершенные с использованием интернета. Ему также вменялось в вину разжигание социальной вражды и розни, совершенное группой лиц. Зенкович признал полностью вину в суде. Суд приговорил его к 11 годам колонии усиленного режима, Федуту и Костусева — к 10 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. В июле 2024 года Костусев, страдавший онкологией, был помилован и вышел на свободу раньше срока.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России и признанное нежелательным в России

https://ria.ru/20250116/belorussiya-1993953357.html

https://ria.ru/20250115/oppozitsionery-1993843709.html

https://ria.ru/20250108/lukashenko-1992840955.html

белоруссия

сша

россия

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белоруссия, сша, россия, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)