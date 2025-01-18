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"Мне смешно": в Раде раскрыли неудобную правду о Зеленском
"Мне смешно": в Раде раскрыли неудобную правду о Зеленском - РИА Новости, 18.01.2025
"Мне смешно": в Раде раскрыли неудобную правду о Зеленском
Владимир Зеленский считает Богом самого себя, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T15:35:00+03:00
2025-01-18T15:35:00+03:00
2025-01-18T15:35:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский считает Богом самого себя, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Когда уважаемая публика пишет в комментариях, что Зеленский — еврей, то мне смешно. Ну, какой он еврей, если вообще не верит в Б-га? И считает себя чуть ли не Б-гом на земле?" — написал он.В декабре президент России Владимир Путин на прямой линии заявил, что украинское руководство не видели ни в синагоге, ни в храме, ни в мечети: они без рода и без племени. По словам главы государства, они даже не атеисты, которые тоже хоть во что-то верят. Они просто безбожники, отметил президент.
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"Мне смешно": в Раде раскрыли неудобную правду о Зеленском
Нардеп Дубинский: Зеленский является неверующим и считает себя Богом