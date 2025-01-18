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На Западе сделали неожиданный вывод после грубой выходки Зеленского - РИА Новости, 18.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:43 18.01.2025 (обновлено: 07:36 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/zelenskiy-1994326919.html
На Западе сделали неожиданный вывод после грубой выходки Зеленского
На Западе сделали неожиданный вывод после грубой выходки Зеленского - РИА Новости, 18.01.2025
На Западе сделали неожиданный вывод после грубой выходки Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский начал имитировать поведение избранного президента США Дональда Трампа, пишет французская газета Le Monde. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T04:43:00+03:00
2025-01-18T07:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
дональд трамп
дмитрий медведев
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский начал имитировать поведение избранного президента США Дональда Трампа, пишет французская газета Le Monde."Зеленский даже подражает методам Трампа", — приводит автор слова украинского аналитика Александра Краева.Как отмечает издание, это было особенно заметно во время интервью Зеленского американскому журналисту Лексу Фидману, в ходе которого он начал употреблять нецензурные выражения и оскорбления."Ругаясь и выказывая лесть, он (Зеленский. — Прим. ред.) доходит до того, что копирует структуру своих предложений, когда выражает свои мысли на английском языке. Недавний пример — во время его подкаста с Фридманом", — говорится в материале.Автор статьи обращает внимание на то, что глава киевского режима начал "говорить на языке Трампа" с того момента, как тот победил на выборах в ноябре."Когда он (Зеленский. — Прим. ред.) поздравил его (Трампа. — Прим. ред.) — в числе первых — с "впечатляющей победой", он добавил: "Я ценю его приверженность и его подход к "миру через силу" в международных делах". "Мир через силу" — формулировка, заимствованная у Республиканской партии", — объясняется в статье.Ранее Зеленский в трехчасовом интервью американскому журналисту Лексу Фридману несколько раз выругался матом. При этом он заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию.Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова главы киевского режима о том, что тот презирает россиян, заявил, что для российского народа личная месть Владимиру Зеленскому не должна закончиться после его отстранения от должности.
https://ria.ru/20250117/plan-1994157796.html
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в мире, россия, сша, дональд трамп, дмитрий медведев, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский
На Западе сделали неожиданный вывод после грубой выходки Зеленского

Le Monde: Зеленский начал подражать Дональду Трампу

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский начал имитировать поведение избранного президента США Дональда Трампа, пишет французская газета Le Monde.
«
"Зеленский даже подражает методам Трампа", — приводит автор слова украинского аналитика Александра Краева.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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Вчера, 11:58
Как отмечает издание, это было особенно заметно во время интервью Зеленского американскому журналисту Лексу Фидману, в ходе которого он начал употреблять нецензурные выражения и оскорбления.
"Ругаясь и выказывая лесть, он (Зеленский. — Прим. ред.) доходит до того, что копирует структуру своих предложений, когда выражает свои мысли на английском языке. Недавний пример — во время его подкаста с Фридманом", — говорится в материале.
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03:25
Автор статьи обращает внимание на то, что глава киевского режима начал "говорить на языке Трампа" с того момента, как тот победил на выборах в ноябре.
"Когда он (Зеленский. — Прим. ред.) поздравил его (Трампа. — Прим. ред.) — в числе первых — с "впечатляющей победой", он добавил: "Я ценю его приверженность и его подход к "миру через силу" в международных делах". "Мир через силу" — формулировка, заимствованная у Республиканской партии", — объясняется в статье.
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Вчера, 02:37
Ранее Зеленский в трехчасовом интервью американскому журналисту Лексу Фридману несколько раз выругался матом. При этом он заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова главы киевского режима о том, что тот презирает россиян, заявил, что для российского народа личная месть Владимиру Зеленскому не должна закончиться после его отстранения от должности.
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В Кремле осудили пункт сделки Британии и Украины, касающийся Азовского моря
Вчера, 11:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАДональд ТрампДмитрий МедведевВладимир Зеленский
 
 
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