https://ria.ru/20250118/zelenskiy-1994326919.html

На Западе сделали неожиданный вывод после грубой выходки Зеленского

На Западе сделали неожиданный вывод после грубой выходки Зеленского - РИА Новости, 18.01.2025

На Западе сделали неожиданный вывод после грубой выходки Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский начал имитировать поведение избранного президента США Дональда Трампа, пишет французская газета Le Monde. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T04:43:00+03:00

2025-01-18T04:43:00+03:00

2025-01-18T07:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сша

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский начал имитировать поведение избранного президента США Дональда Трампа, пишет французская газета Le Monde."Зеленский даже подражает методам Трампа", — приводит автор слова украинского аналитика Александра Краева.Как отмечает издание, это было особенно заметно во время интервью Зеленского американскому журналисту Лексу Фидману, в ходе которого он начал употреблять нецензурные выражения и оскорбления."Ругаясь и выказывая лесть, он (Зеленский. — Прим. ред.) доходит до того, что копирует структуру своих предложений, когда выражает свои мысли на английском языке. Недавний пример — во время его подкаста с Фридманом", — говорится в материале.Автор статьи обращает внимание на то, что глава киевского режима начал "говорить на языке Трампа" с того момента, как тот победил на выборах в ноябре."Когда он (Зеленский. — Прим. ред.) поздравил его (Трампа. — Прим. ред.) — в числе первых — с "впечатляющей победой", он добавил: "Я ценю его приверженность и его подход к "миру через силу" в международных делах". "Мир через силу" — формулировка, заимствованная у Республиканской партии", — объясняется в статье.Ранее Зеленский в трехчасовом интервью американскому журналисту Лексу Фридману несколько раз выругался матом. При этом он заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию.Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова главы киевского режима о том, что тот презирает россиян, заявил, что для российского народа личная месть Владимиру Зеленскому не должна закончиться после его отстранения от должности.

https://ria.ru/20250117/plan-1994157796.html

https://ria.ru/20250118/katastrofa-1994325032.html

https://ria.ru/20250117/provokatsiya-1994104544.html

https://ria.ru/20250117/kreml-1994150479.html

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в мире, россия, сша, дональд трамп, дмитрий медведев, владимир зеленский