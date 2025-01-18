https://ria.ru/20250118/zaporozhe-1994334531.html

На Украине заявили о повреждении промышленного объекта в Запорожье

На Украине заявили о повреждении промышленного объекта в Запорожье - РИА Новости, 18.01.2025

На Украине заявили о повреждении промышленного объекта в Запорожье

Назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в Telegram-канале, что в результате ударов получило... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T08:30:00+03:00

2025-01-18T08:30:00+03:00

2025-01-18T08:30:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в Telegram-канале, что в результате ударов получило повреждения административное здание промышленного объекта в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, центральная часть города подверглась ударам. "Частично разрушено админздание одного из промышленных объектов", - написал он, не уточнив, о каком объекте идет речь. Ранее в субботу Федоров сообщал о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Украинское издание "Общественное Новости" сообщало о взрыве в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром региона стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250118/ukraina-1994272755.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожье, запорожская область, россия, вооруженные силы украины