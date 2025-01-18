На Украине заявили о повреждении промышленного объекта в Запорожье
Глава запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении промышленного объекта
© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в Telegram-канале, что в результате ударов получило повреждения административное здание промышленного объекта в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, центральная часть города подверглась ударам.
"Частично разрушено админздание одного из промышленных объектов", - написал он, не уточнив, о каком объекте идет речь.
Ранее в субботу Федоров сообщал о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Украинское издание "Общественное Новости" сообщало о взрыве в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром региона стал Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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