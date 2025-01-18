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На Украине заявили о повреждении промышленного объекта в Запорожье - РИА Новости, 18.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:30 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/zaporozhe-1994334531.html
На Украине заявили о повреждении промышленного объекта в Запорожье
На Украине заявили о повреждении промышленного объекта в Запорожье - РИА Новости, 18.01.2025
На Украине заявили о повреждении промышленного объекта в Запорожье
Назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в Telegram-канале, что в результате ударов получило... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T08:30:00+03:00
2025-01-18T08:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
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запорожская область
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в Telegram-канале, что в результате ударов получило повреждения административное здание промышленного объекта в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, центральная часть города подверглась ударам. "Частично разрушено админздание одного из промышленных объектов", - написал он, не уточнив, о каком объекте идет речь. Ранее в субботу Федоров сообщал о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Украинское издание "Общественное Новости" сообщало о взрыве в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром региона стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250118/ukraina-1994272755.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, запорожье, запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
На Украине заявили о повреждении промышленного объекта в Запорожье

Глава запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении промышленного объекта

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в Telegram-канале, что в результате ударов получило повреждения административное здание промышленного объекта в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, центральная часть города подверглась ударам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
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"Частично разрушено админздание одного из промышленных объектов", - написал он, не уточнив, о каком объекте идет речь.
Ранее в субботу Федоров сообщал о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Украинское издание "Общественное Новости" сообщало о взрыве в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром региона стал Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеЗапорожская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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