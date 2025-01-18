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Захарова прокомментировала выводы разведки США о "гаванском синдроме" - РИА Новости, 18.01.2025
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13:49 18.01.2025 (обновлено: 15:23 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/zakharova-1994364767.html
Захарова прокомментировала выводы разведки США о "гаванском синдроме"
Захарова прокомментировала выводы разведки США о "гаванском синдроме" - РИА Новости, 18.01.2025
Захарова прокомментировала выводы разведки США о "гаванском синдроме"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала последние выводы ряда разведведомств США о том, что причиной “гаванского синдрома” могло стать РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T13:49:00+03:00
2025-01-18T15:23:00+03:00
в мире
сша
россия
гавана
мария захарова
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала последние выводы ряда разведведомств США о том, что причиной “гаванского синдрома” могло стать “загадочное оружие, использованное иностранным противником”, отметив при этом, что это еще не конец истории. “В последние дни пребывания Байдена у власти выяснилось, что сверчки... не виноваты. Оказалось, что помутнения рассудка и головные боли у дипломатов в Гаване всё же, как говорится в отчёте, могли стать результатом применения "новейшего оружия"”, - написала она в своем Telegram канале. Американцы ещё в 2018 году пришли к выводу, что шум, “который якобы слышали пострадавшие”, — это стрекот сверчков из семейства короткохвостых, напомнила Захарова. В 2022 году комиссия, состоявшая из представителей спецслужб и медработников, заявила, что причиной головных болей американских дипломатов стали частые стрессы на работе, “и никакие русские ЧВК, хакеры, спецназовцы тут ни при чём”, отметила она. “Но вот, в январе 2025 года, за 10 дней до смены власти, Национальный совет по разведке США публикует сенсационный отчёт, в котором и версия со сверчками, и версия со стрессами, признаются несостоятельными”, - продолжила Захарова. “И вновь главной причиной головной боли у американских дипломатов стало "загадочное оружие, использованное иностранным противником". Независимая группа экспертов, созванная разведывательным сообществом, предположила, что "энергетическое оружие может использовать импульсную электромагнитную энергию, особенно в радиочастотном диапазоне". И ведь это ещё не конец”, - резюмировала она. В конце прошлого года специальный комитет по разведке сената США, несмотря на позицию разведсообщества об отсутствии связи "гаванского синдрома" с иностранными государствами, призвал собирать информацию о “новых технологиях иностранных противников, включающих направленное энергетическое оружие". Проявления "гаванского синдрома" - головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом - впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ Уильяма Бернса, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек. Разведсообщество США в 2023 году выпустило доклад, в котором оно пришло к выводу, что "гаванский синдром" у американских должностных лиц в загранкомандировках не связан с действиями "иностранных противников".
https://ria.ru/20241227/sindrom-1991768791.html
https://ria.ru/20240917/gavanskiy_sindrom-1973087901.html
https://ria.ru/20240401/sindrom-1937199984.html
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в мире, сша, россия, гавана, мария захарова, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Россия, Гавана, Мария Захарова, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Захарова прокомментировала выводы разведки США о "гаванском синдроме"

Захарова высмеяла доклад разведки США о гаванском синдроме на Кубе

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© Пресс-служба МИД России
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала последние выводы ряда разведведомств США о том, что причиной “гаванского синдрома” могло стать “загадочное оружие, использованное иностранным противником”, отметив при этом, что это еще не конец истории.
«
“В последние дни пребывания Байдена у власти выяснилось, что сверчки... не виноваты. Оказалось, что помутнения рассудка и головные боли у дипломатов в Гаване всё же, как говорится в отчёте, могли стать результатом применения "новейшего оружия"”, - написала она в своем Telegram канале.
Здание американского Сената в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
В сенате США призвали продолжать сбор данных о "гаванском синдроме"
27 декабря 2024, 21:47
Американцы ещё в 2018 году пришли к выводу, что шум, “который якобы слышали пострадавшие”, — это стрекот сверчков из семейства короткохвостых, напомнила Захарова. В 2022 году комиссия, состоявшая из представителей спецслужб и медработников, заявила, что причиной головных болей американских дипломатов стали частые стрессы на работе, “и никакие русские ЧВК, хакеры, спецназовцы тут ни при чём”, отметила она.
“Но вот, в январе 2025 года, за 10 дней до смены власти, Национальный совет по разведке США публикует сенсационный отчёт, в котором и версия со сверчками, и версия со стрессами, признаются несостоятельными”, - продолжила Захарова.
«
“И вновь главной причиной головной боли у американских дипломатов стало "загадочное оружие, использованное иностранным противником". Независимая группа экспертов, созванная разведывательным сообществом, предположила, что "энергетическое оружие может использовать импульсную электромагнитную энергию, особенно в радиочастотном диапазоне". И ведь это ещё не конец”, - резюмировала она.
Мужчина поправляет американский флаг на крыльце своего дома - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
США закрыли расследование "гаванского синдрома"
17 сентября 2024, 03:30
В конце прошлого года специальный комитет по разведке сената США, несмотря на позицию разведсообщества об отсутствии связи "гаванского синдрома" с иностранными государствами, призвал собирать информацию о “новых технологиях иностранных противников, включающих направленное энергетическое оружие".
Проявления "гаванского синдрома" - головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом - впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ Уильяма Бернса, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек.
Разведсообщество США в 2023 году выпустило доклад, в котором оно пришло к выводу, что "гаванский синдром" у американских должностных лиц в загранкомандировках не связан с действиями "иностранных противников".
Северное крыло Белого дома - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Разведка США не считает Россию причастной к случаям "гаванского синдрома"
1 апреля 2024, 20:06
 
В миреСШАРоссияГаванаМария ЗахароваУильям БернсЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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