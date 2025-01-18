Захарова прокомментировала выводы разведки США о "гаванском синдроме"
Захарова высмеяла доклад разведки США о гаванском синдроме на Кубе
© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© Пресс-служба МИД России
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала последние выводы ряда разведведомств США о том, что причиной “гаванского синдрома” могло стать “загадочное оружие, использованное иностранным противником”, отметив при этом, что это еще не конец истории.
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“В последние дни пребывания Байдена у власти выяснилось, что сверчки... не виноваты. Оказалось, что помутнения рассудка и головные боли у дипломатов в Гаване всё же, как говорится в отчёте, могли стать результатом применения "новейшего оружия"”, - написала она в своем Telegram канале.
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Американцы ещё в 2018 году пришли к выводу, что шум, “который якобы слышали пострадавшие”, — это стрекот сверчков из семейства короткохвостых, напомнила Захарова. В 2022 году комиссия, состоявшая из представителей спецслужб и медработников, заявила, что причиной головных болей американских дипломатов стали частые стрессы на работе, “и никакие русские ЧВК, хакеры, спецназовцы тут ни при чём”, отметила она.
“Но вот, в январе 2025 года, за 10 дней до смены власти, Национальный совет по разведке США публикует сенсационный отчёт, в котором и версия со сверчками, и версия со стрессами, признаются несостоятельными”, - продолжила Захарова.
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“И вновь главной причиной головной боли у американских дипломатов стало "загадочное оружие, использованное иностранным противником". Независимая группа экспертов, созванная разведывательным сообществом, предположила, что "энергетическое оружие может использовать импульсную электромагнитную энергию, особенно в радиочастотном диапазоне". И ведь это ещё не конец”, - резюмировала она.
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В конце прошлого года специальный комитет по разведке сената США, несмотря на позицию разведсообщества об отсутствии связи "гаванского синдрома" с иностранными государствами, призвал собирать информацию о “новых технологиях иностранных противников, включающих направленное энергетическое оружие".
Проявления "гаванского синдрома" - головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом - впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ Уильяма Бернса, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек.
Разведсообщество США в 2023 году выпустило доклад, в котором оно пришло к выводу, что "гаванский синдром" у американских должностных лиц в загранкомандировках не связан с действиями "иностранных противников".
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