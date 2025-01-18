https://ria.ru/20250118/vzryv-1994324037.html

В Павлограде прогремел взрыв

В Павлограде прогремел взрыв - РИА Новости, 18.01.2025

В Павлограде прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Павлограде Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T02:47:00+03:00

2025-01-18T02:47:00+03:00

2025-01-18T02:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

павлоград

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в Павлограде Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Павлограде Днепропетровской области слышны звуки взрыва", - говорится в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сирены звучат в Днепропетровской, а также Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250118/sumy-1994315087.html

днепропетровская область

павлоград

украина

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днепропетровская область, павлоград, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины