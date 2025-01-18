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ВСУ за сутки потеряли до 585 военных в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 18.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:36 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/vsu-1994356865.html
ВСУ за сутки потеряли до 585 военных в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ за сутки потеряли до 585 военных в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 18.01.2025
ВСУ за сутки потеряли до 585 военных в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ за сутки потеряли до 585 военнослужащих и три боевые бронемашины в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T12:36:00+03:00
2025-01-18T12:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 585 военнослужащих и три боевые бронемашины в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Соленое, Петропавловка, Песчаное, Нововасилевка и Славянка Донецкой Народной Республики. "Противник потерял до 585 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250118/spetsoperatsiya-1994355539.html
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в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 585 военных в зоне действий группировки "Центр"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 585 военнослужащих и три БТР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета гаубицы "Гиацинт" вооруженных сил РФ
Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Гиацинт вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы "Гиацинт" вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 585 военнослужащих и три боевые бронемашины в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Соленое, Петропавловка, Песчаное, Нововасилевка и Славянка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 585 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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