https://ria.ru/20250118/vsu-1994356865.html

ВСУ за сутки потеряли до 585 военных в зоне действий группировки "Центр"

ВСУ за сутки потеряли до 585 военных в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 18.01.2025

ВСУ за сутки потеряли до 585 военных в зоне действий группировки "Центр"

ВСУ за сутки потеряли до 585 военнослужащих и три боевые бронемашины в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T12:36:00+03:00

2025-01-18T12:36:00+03:00

2025-01-18T12:36:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 585 военнослужащих и три боевые бронемашины в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Соленое, Петропавловка, Песчаное, Нововасилевка и Славянка Донецкой Народной Республики. "Противник потерял до 585 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250118/spetsoperatsiya-1994355539.html

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в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)