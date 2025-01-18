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ВСУ за сутки потеряли до 585 военных в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ за сутки потеряли до 585 военных в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 18.01.2025
ВСУ за сутки потеряли до 585 военных в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ за сутки потеряли до 585 военнослужащих и три боевые бронемашины в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T12:36:00+03:00
2025-01-18T12:36:00+03:00
2025-01-18T12:36:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 585 военнослужащих и три боевые бронемашины в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Соленое, Петропавловка, Песчаное, Нововасилевка и Славянка Донецкой Народной Республики. "Противник потерял до 585 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия", - говорится в сообщении.
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в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 585 военных в зоне действий группировки "Центр"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 585 военнослужащих и три БТР