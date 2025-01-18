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Группировка "Север" уничтожила штурмовую группу ВСУ в Харьковской области

Группировка "Север" уничтожила штурмовую группу ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 18.01.2025

Группировка "Север" уничтожила штурмовую группу ВСУ в Харьковской области

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения штурмовой группы ВСУ группировкой войск "Север" на окраине населенного пункта Глубокое Харьковской области. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T09:52:00+03:00

2025-01-18T09:52:00+03:00

2025-01-18T09:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения штурмовой группы ВСУ группировкой войск "Север" на окраине населенного пункта Глубокое Харьковской области. "Разведывательным подразделением группировки войск "Север" в окрестностях населённого пункта Глубокое Харьковской области в зоне проведения СВО с помощью средств воздушной разведки была выявлена штурмовая группа ВСУ", - говорится в сообщении. Уточняется, что украинские военные после высадки с бронемашины укрылись в погребе одного из домов, частично обезопасив себя от FPV-дронов и артиллерии. "В непосредственной близости к штурмовой группе ВСУ находилось трое военнослужащих 11-го армейского корпуса группировки войск "Север". Выждав подходящий момент, один из военнослужащих, под прикрытием сослуживцев, незаметно приблизился к дому, бросил в подвал рюкзак с противотанковыми минами и подорвал боевиков ВСУ", - сообщили в Минобороны.

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харьковская область

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Кадры уничтожения штурмовой группы ВСУ в Харьковской области Минобороны РФ показало кадры уничтожения штурмовой группы ВСУ в Харьковской области. Боевики после высадки с бронемашины укрылись в погребе одного из домов. Военные российской группировки, выждав подходящий момент, смогли забросить в подвал рюкзак с противотанковыми минами. Мощный взрыв превратил укрытие в дымящуюся воронку. 2025-01-18T09:52 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф