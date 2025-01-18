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Группировка "Север" уничтожила штурмовую группу ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 18.01.2025
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Группировка "Север" уничтожила штурмовую группу ВСУ в Харьковской области
Группировка "Север" уничтожила штурмовую группу ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 18.01.2025
Группировка "Север" уничтожила штурмовую группу ВСУ в Харьковской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения штурмовой группы ВСУ группировкой войск "Север" на окраине населенного пункта Глубокое Харьковской области. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T09:52:00+03:00
2025-01-18T09:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения штурмовой группы ВСУ группировкой войск "Север" на окраине населенного пункта Глубокое Харьковской области. "Разведывательным подразделением группировки войск "Север" в окрестностях населённого пункта Глубокое Харьковской области в зоне проведения СВО с помощью средств воздушной разведки была выявлена штурмовая группа ВСУ", - говорится в сообщении. Уточняется, что украинские военные после высадки с бронемашины укрылись в погребе одного из домов, частично обезопасив себя от FPV-дронов и артиллерии. "В непосредственной близости к штурмовой группе ВСУ находилось трое военнослужащих 11-го армейского корпуса группировки войск "Север". Выждав подходящий момент, один из военнослужащих, под прикрытием сослуживцев, незаметно приблизился к дому, бросил в подвал рюкзак с противотанковыми минами и подорвал боевиков ВСУ", - сообщили в Минобороны.
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Кадры уничтожения штурмовой группы ВСУ в Харьковской области
Минобороны РФ показало кадры уничтожения штурмовой группы ВСУ в Харьковской области. Боевики после высадки с бронемашины укрылись в погребе одного из домов. Военные российской группировки, выждав подходящий момент, смогли забросить в подвал рюкзак с противотанковыми минами. Мощный взрыв превратил укрытие в дымящуюся воронку.
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харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
Группировка "Север" уничтожила штурмовую группу ВСУ в Харьковской области

МО показало уничтожение бойцами "Севера" штурмовиков ВСУ в Харьковской области

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения штурмовой группы ВСУ группировкой войск "Север" на окраине населенного пункта Глубокое Харьковской области.
«
"Разведывательным подразделением группировки войск "Север" в окрестностях населённого пункта Глубокое Харьковской области в зоне проведения СВО с помощью средств воздушной разведки была выявлена штурмовая группа ВСУ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что украинские военные после высадки с бронемашины укрылись в погребе одного из домов, частично обезопасив себя от FPV-дронов и артиллерии.
"В непосредственной близости к штурмовой группе ВСУ находилось трое военнослужащих 11-го армейского корпуса группировки войск "Север". Выждав подходящий момент, один из военнослужащих, под прикрытием сослуживцев, незаметно приблизился к дому, бросил в подвал рюкзак с противотанковыми минами и подорвал боевиков ВСУ", - сообщили в Минобороны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
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