https://ria.ru/20250118/vsu-1994327539.html

ВСУ за сутки потеряли до 530 солдат в зоне действий "Центра"

ВСУ за сутки потеряли до 530 солдат в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 18.01.2025

ВСУ за сутки потеряли до 530 солдат в зоне действий "Центра"

ВСУ потеряли за сутки в зоне действия группировки российских войск "Центр" до 530 военнослужащих, танк и гаубицу M119, сообщил РИА Новости старший офицер... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T05:03:00+03:00

2025-01-18T05:03:00+03:00

2025-01-18T05:03:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки в зоне действия группировки российских войск "Центр" до 530 военнослужащих, танк и гаубицу M119, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки "Центр" Денис Аверин. "Подразделения группировки "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Славянка в ДНР. Противник потерял до 530 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, включая MaxxPro, восемь автомобилей и семь артиллерийских орудий, в том числе гаубицу M119", - сказал Аверин. Он также отметил, что нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотных бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии полиции Украины в районах Щербиновки, Петровки, Дзержинска, Воздвиженки, Лысовки, Нововасильевки, Тарасовки, Новоелизаветовки, Петропавловки и Славянки.

https://ria.ru/20250118/bespilotniki-1994326740.html

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донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины