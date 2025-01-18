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ВСУ за сутки потеряли до 530 солдат в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 18.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/vsu-1994327539.html
ВСУ за сутки потеряли до 530 солдат в зоне действий "Центра"
ВСУ за сутки потеряли до 530 солдат в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 18.01.2025
ВСУ за сутки потеряли до 530 солдат в зоне действий "Центра"
ВСУ потеряли за сутки в зоне действия группировки российских войск "Центр" до 530 военнослужащих, танк и гаубицу M119, сообщил РИА Новости старший офицер... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T05:03:00+03:00
2025-01-18T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки в зоне действия группировки российских войск "Центр" до 530 военнослужащих, танк и гаубицу M119, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки "Центр" Денис Аверин. "Подразделения группировки "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Славянка в ДНР. Противник потерял до 530 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, включая MaxxPro, восемь автомобилей и семь артиллерийских орудий, в том числе гаубицу M119", - сказал Аверин. Он также отметил, что нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотных бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии полиции Украины в районах Щербиновки, Петровки, Дзержинска, Воздвиженки, Лысовки, Нововасильевки, Тарасовки, Новоелизаветовки, Петропавловки и Славянки.
https://ria.ru/20250118/bespilotniki-1994326740.html
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донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли до 530 солдат в зоне действий "Центра"

Потери ВСУ за сутки в зоне действия группировки "Центр" составили до 530 солдат

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки в зоне действия группировки российских войск "Центр" до 530 военнослужащих, танк и гаубицу M119, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки "Центр" Денис Аверин.
"Подразделения группировки "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Славянка в ДНР. Противник потерял до 530 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, включая MaxxPro, восемь автомобилей и семь артиллерийских орудий, в том числе гаубицу M119", - сказал Аверин.
Он также отметил, что нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотных бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии полиции Украины в районах Щербиновки, Петровки, Дзержинска, Воздвиженки, Лысовки, Нововасильевки, Тарасовки, Новоелизаветовки, Петропавловки и Славянки.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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