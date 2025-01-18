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ВС России зачистили от ВСУ около 600 зданий во Времевке - РИА Новости, 18.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/vremevka-1994357776.html
ВС России зачистили от ВСУ около 600 зданий во Времевке
ВС России зачистили от ВСУ около 600 зданий во Времевке - РИА Новости, 18.01.2025
ВС России зачистили от ВСУ около 600 зданий во Времевке
Штурмовые подразделения группировки войск "Восток" в ходе освобождения населённого пункта Времевка в ДНР зачистили около 600 зданий, разбив подготовленный... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T12:43:00+03:00
2025-01-18T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Штурмовые подразделения группировки войск "Восток" в ходе освобождения населённого пункта Времевка в ДНР зачистили около 600 зданий, разбив подготовленный укрепрайон, сообщили в Минобороны РФ. "Воины-дальневосточники зачистили во Времевке от противника около 600 зданий и строений, разбив подготовленный укрепрайон подразделений 110-й механизированной бригады ВСУ и установив государственный флаг Российской Федерации на одном из зданий по улице Партизанская", - говорится в сообщении. Отмечается, что залогом уверенного продвижения подразделений группировки войск "Восток" в агломерации Нескучное, Времевка стали грамотное управление, самоотверженность, скоординированная и слаженная работа штурмовых групп, расчётов артиллерии, FPV-дронов, беспилотной авиации.
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Украина
ВС России зачистили от ВСУ около 600 зданий во Времевке

МО РФ: штурмовики зачистили от ВСУ около 600 зданий во Времевке

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Штурмовые подразделения группировки войск "Восток" в ходе освобождения населённого пункта Времевка в ДНР зачистили около 600 зданий, разбив подготовленный укрепрайон, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Воины-дальневосточники зачистили во Времевке от противника около 600 зданий и строений, разбив подготовленный укрепрайон подразделений 110-й механизированной бригады ВСУ и установив государственный флаг Российской Федерации на одном из зданий по улице Партизанская", - говорится в сообщении.
Отмечается, что залогом уверенного продвижения подразделений группировки войск "Восток" в агломерации Нескучное, Времевка стали грамотное управление, самоотверженность, скоординированная и слаженная работа штурмовых групп, расчётов артиллерии, FPV-дронов, беспилотной авиации.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФУкраина
 
 
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