https://ria.ru/20250118/vremevka-1994357776.html

ВС России зачистили от ВСУ около 600 зданий во Времевке

ВС России зачистили от ВСУ около 600 зданий во Времевке - РИА Новости, 18.01.2025

ВС России зачистили от ВСУ около 600 зданий во Времевке

Штурмовые подразделения группировки войск "Восток" в ходе освобождения населённого пункта Времевка в ДНР зачистили около 600 зданий, разбив подготовленный... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T12:43:00+03:00

2025-01-18T12:43:00+03:00

2025-01-18T12:43:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Штурмовые подразделения группировки войск "Восток" в ходе освобождения населённого пункта Времевка в ДНР зачистили около 600 зданий, разбив подготовленный укрепрайон, сообщили в Минобороны РФ. "Воины-дальневосточники зачистили во Времевке от противника около 600 зданий и строений, разбив подготовленный укрепрайон подразделений 110-й механизированной бригады ВСУ и установив государственный флаг Российской Федерации на одном из зданий по улице Партизанская", - говорится в сообщении. Отмечается, что залогом уверенного продвижения подразделений группировки войск "Восток" в агломерации Нескучное, Времевка стали грамотное управление, самоотверженность, скоординированная и слаженная работа штурмовых групп, расчётов артиллерии, FPV-дронов, беспилотной авиации.

https://ria.ru/20250118/infrastruktura-1994357471.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, украина