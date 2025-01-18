https://ria.ru/20250118/vremevka-1994357776.html
ВС России зачистили от ВСУ около 600 зданий во Времевке
ВС России зачистили от ВСУ около 600 зданий во Времевке - РИА Новости, 18.01.2025
ВС России зачистили от ВСУ около 600 зданий во Времевке
Штурмовые подразделения группировки войск "Восток" в ходе освобождения населённого пункта Времевка в ДНР зачистили около 600 зданий, разбив подготовленный... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T12:43:00+03:00
2025-01-18T12:43:00+03:00
2025-01-18T12:43:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Штурмовые подразделения группировки войск "Восток" в ходе освобождения населённого пункта Времевка в ДНР зачистили около 600 зданий, разбив подготовленный укрепрайон, сообщили в Минобороны РФ. "Воины-дальневосточники зачистили во Времевке от противника около 600 зданий и строений, разбив подготовленный укрепрайон подразделений 110-й механизированной бригады ВСУ и установив государственный флаг Российской Федерации на одном из зданий по улице Партизанская", - говорится в сообщении. Отмечается, что залогом уверенного продвижения подразделений группировки войск "Восток" в агломерации Нескучное, Времевка стали грамотное управление, самоотверженность, скоординированная и слаженная работа штурмовых групп, расчётов артиллерии, FPV-дронов, беспилотной авиации.
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ВС России зачистили от ВСУ около 600 зданий во Времевке
МО РФ: штурмовики зачистили от ВСУ около 600 зданий во Времевке